Nederlander krijgt stroomstoot van 50.000 volt uit nieuw politiewapen CVDP/PLA/VTT

28 september 2020

11u52 28 Antwerpen Het snelleresponsteam (SRT) van de Antwerpse politie heeft zondag voor het eerst in twee jaar schoten gelost met het nieuwe stroomstootwapen X2. Een Nederlander die na een lange achtervolging het Rivierenhof was ingevlucht en de politie bedreigde met een ijzeren staaf, kreeg twee schoten uit het stroomstootwapen. Hij werd gearresteerd en voor controle naar het ziekenhuis overgebracht. Nederland vraagt zijn uitlevering.

Het snelleresponsteam leverde zondagavond bijstand aan de Nederlandse en federale politie bij een achtervolging over de snelweg vanuit Nederland. De 31-jarige man uit het Nederlandse Oss was in de vooravond weggevlucht na een controle van de Nederlandse politie. Tijdens de achtervolging over de E19 ramde de man aan hoge snelheid een politieauto. De agent kon de controle over zijn auto behouden.

Bij het naderen van Antwerpen sloot het SRT-team aan bij de wagens van de federale wegpolitie in Ekeren. Na een wilde rit op de Ring kwam de auto op de E313 tot stilstand op de brug boven het Rivierenhof.

Twee schoten

De verdachte stak te voet de snelweg over en vluchtte het Rivierenhof in. Omdat hij op een speeltuin afging en met de metalen staaf de politie bedreigde, besloot het snelleresponsteam de man te stoppen met zo weinig mogelijk geweld of gevaar voor de omgeving. De agenten zetten het stroomstootwapen in, waarna de verdachte op de knieën belandde. De draden van de taser losten en de verdachte kon weer rechtstaan. Hij bedreigde de politie opnieuw met de metalen staaf. Opnieuw gebruikten de agenten het stroomstootwapen. De verdachte raakte door de elektrische schok even verdwaasd en kon overmeesterd worden.

De Nederlander staat bij justitie bekend voor verschillende feiten. De Nederlandse justitie heeft zijn overlevering gevraagd aan het Belgische gerecht.

2.000 euro per toestel

Voor de Antwerpse politie was het de eerste keer dat er effectief met het stroomstootwapen werd geschoten. Het wapen is sinds 2018 in gebruik. Agenten namen het tot nog toe twintig keer ter hand als afschrikkingsmiddel, maar hoefden nooit te schieten.

Toenmalig minister voor Binnenlandse Zaken Jan Jambon maakte het mogelijk dat politiekorpsen vanaf 2018 nieuwe en betere tasers konden aankopen. De oude types waren te onbetrouwbaar geworden. Politiekorpsen kunnen kiezen uit Taser X2 of de variant X26C. Eén toestel kost tweeduizend euro. De taser kan afgevuurd worden vanop tien meter. Het toestel schiet twee metalen pinnen af die elektrische stroom afgeven. De elektroshock van 50.000 volt blokkeert via het centraal zenuwstelsel alle spieren gedurende tien tot dertig seconden, afhankelijk van hoeveel keer de trekker overgehaald wordt. Agenten moeten een driedaagse opleiding volgen voor ze het stroomstootwapen mogen dragen.

Amnesty International had aanvankelijk veel bezwaren tegen het gebruik ervan. In de Verenigde Staten vielen al verschillende dodelijke slachtoffers bij het gebruik van een stroomstootwapen. Meestal ging het om mensen met hartproblemen. De Belgische richtlijn verplicht daarom een medische controle bij een arrestant op wie een taser werd afgevuurd.

De Antwerpse politie beschikt daarnaast ook over de FN303, een niet-dodelijk wapen dat tot de standaard uitrusting van het snelleresponsteam behoort. Dat werd vorig jaar 61 keer ter hand genomen. Drie keer werden rubberkogels afgevuurd. Door gebruik te maken van zogenaamde ‘Less Lethal’ (minder dodelijke, nvdr) wapens vermijdt de politie het gebruik van vuurwapens.