Nederlander die drie man neersteekt op Meir: "Als ik ze had willen vermoorden, had ik dat wel gedaan." Patrick Lefelon

12 oktober 2020

16u37 0 Antwerpen De Nederlander Diergo A. (28) kijkt aan tegen een strafeis van liefst 8 jaar voor het De Nederlander Diergo A. (28) kijkt aan tegen een strafeis van liefst 8 jaar voor het neersteken van drie Borgerhoutenaars op de Meir . Volgens de aanklager gaat het om een poging doodslag. Diergo A. relativeert: “Als ik ze had willen vermoorden, had ik dat wel gedaan."

De 28-jarige Diergo A. uit het Nederlandse Zwijndrecht is geen boksbal. “Ik ben het beu klappen te krijgen. Daarom heb ik een mes in mijn schoudertasje gestoken. Dat tasje had ik bij toen ik met twee vrienden op 20 mei in Antwerpen kwam winkelen.”

