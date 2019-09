Nederlander (21) steelt gouden ketting tijdens vechtpartij Jan Aelberts

01 september 2019

10u48 5 Antwerpen Een man werd zondagochtend tijdens een klein gevecht aan het Straatsburgdok-Noordkaai van zijn gouden ketting beroofd door een jonge Nederlander. De Antwerpse politie kon de dief snel inrekenen.

Bij het buitenkomen van een discotheek werden twee mannen aangevallen, tijdens de vechtpartij werd een ketting gestolen. Het slachtoffer en een vriend konden de politie een beschrijving geven van de verdachte en van de auto waarmee hij gevlucht was. Amper enkele minuten na de oproep merkte een interventiepatrouille het verdachte voertuig op in de Groenendaallaan. De bestuurder voldeed aan de beschrijvingen. Tijdens de fouille van de 21-jarige Nederlander werd de gouden ketting gerecupereerd. Die kon aan het slachtoffer worden teruggegeven. De verdachte werd gearresteerd, hij had ook cocaïne op zak.