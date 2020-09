Nederland versoepelt reisadvies voor provincie Antwerpen maar niet voor stad Antwerpen ADA

08 september 2020

09u20

Bron: Belga 3 Antwerpen Nederland heeft het reisadvies voor de provincie Antwerpen aangepast van code oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar code geel. Dat betekent dat het niet meer nodig is om in quarantaine te gaan wanneer je naar Nederland trekt. Voor de negen districten in de stad Antwerpen blijft echter de kleurcode oranje gehandhaafd, aldus het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

Het is niet meer nodig om na een verblijf in de provincie Antwerpen, met uitzondering van de stad Antwerpen, in Nederland in quarantaine te gaan. Omgekeerd worden personen die terugkeren uit de Nederlandse provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland en Limburg door onze overheid geadviseerd zich preventief te laten testen en 14 dagen in België in zelfquarantaine te gaan, maar dat is niet verplicht.

Eind juli was het Nederlandse reisadvies voor de provincie Antwerpen bijgesteld naar oranje omdat het aantal coronabesmettingen er fors was gestegen.