Nederland geeft negatief reisadvies voor provincie Antwerpen Hans Van Soest & Fien Tondeleir

28 juli 2020

18u25 112 Antwerpen De Nederlandse regering geeft een negatief reisadvies af voor de provincie Antwerpen. Niet alleen de stad, maar de hele provincie kleurt er sinds vanavond oranje. Nederlanders die een dagje willen komen shoppen, familie bezoeken of een weekendje Kempen hebben gepland, krijgen het dringende advies thuis twee weken in quarantaine te gaan. Ook andere landen volgen met argusogen onze stijgende cijfers.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“In de provincie Antwerpen ligt het gemiddeld aantal coronabesmettingen veel hoger dan in de rest van het land en om deze reden neemt de lokale overheid extra maatregelen”, zo leest het aangepaste reisadvies op de website van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het land volgt daarmee de oproep van Antwerps gouverneur Cathy Berx (CD&V) die gisteravond ook alle Belgen al opriep niet langer naar de provincie af te zakken. Nadien maakte ze onder meer bekend dat er op het hele grondgebied een avondklok wordt ingevoerd en dat mond-neusmaskers verplicht zijn op straat. Volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verbleef 25,6% van de Nederlanders die het coronavirus de afgelopen twee weken tijdens een vakantie in het buitenland hebben opgelopen, trouwens in ons land. België leidt er zo de tabellen.

Nederland kleurde de provincie op haar coronakaart vanavond dan ook helemaal oranje in. Dat klinkt zo: “Reis alleen naar de provincie Antwerpen als het echt noodzakelijk is, inclusief de stad Antwerpen. Dus niet voor toerisme. U kunt wel door de provincie naar uw bestemming reizen als deze buiten het ‘oranje’ gebied ligt, maar stop niet om te rusten of te tanken.” Nederlanders die een tripje naar een Kempens vakantiepark hadden gepland of wilden funshoppen op de Antwerpse Meir, mogen dat in principe niet meer. Wie toch gaat, krijgt bij thuiskomst het “dringende” advies 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.

Wie nu al in Antwerpen vertoeft, hoeft weliswaar niet direct terug en mag zijn of haar reis nog afmaken. De grens tussen Nederland en Antwerpen gaat dus niet onherroepelijk dicht en het negatieve reisadvies geldt - voorlopig toch - ook niet voor de rest van België. Buitenlandse Zaken bij ons bekijkt morgen of ook het omgekeerde zal gelden en Antwerpenaren die naar Nederland reizen gevraagd zal worden eventueel in isolatie te gaan.

Code rood

Dat het tij dus snel kan keren, want een aantal dagen terug was er nog geen vuiltje aan de lucht. Ook andere landen houden de stijgende coronacijfers in ons land steeds nauwlettender in de gaten. De Baltische Staten bijvoorbeeld - Litouwen, Letland en Estland - beslisten maandag al om iedereen die vanuit België naar daar gaat een verplichte quarantaine op te leggen, bijvoorbeeld op hotel.

Ook Noorwegen liet gisteren weten ons land eind deze week misschien een code rood te zullen geven. Dat zou dan betekenen dat reizigers die vanuit België naar Noorwegen willen, er eerst 10 dagen in verplichte quarantaine moeten. Karl Lagatie, woordvoerder van Buitenlandse Zaken, is op de hoogte, maar zegt dat er officieel nog geen beslissing genomen is.