Nederland geeft negatief reisadvies voor Antwerpen Hans Van Soest

28 juli 2020

18u25 32 Antwerpen Het Nederlandse kabinet geeft een negatief reisadvies af voor de provincie Antwerpen. Dat wordt later vanavond bekend gemaakt, maar het kabinet heeft de Belgische regering inmiddels ingelicht. Dat is ook bevestigd aan onze redactie.



De regio Antwerpen kleurt oranje. Dat betekent dat reizen alleen mag als het echt noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld voor werk. Vakanties vallen daar niet onder. Wie toch gaat, is in de meeste gevallen niet verzekerd. Het negatieve reisadvies geldt niet voor de rest van België. In Antwerpen is het aantal coronabesmettingen de laatste tijd fors gestegen.