Nazomeren op marktjes en bloemenpracht: 5x uit in Antwerpen dit weekend Onze tips voor het weekend van 14 september. Redactie

13 september 2019

13u18 2

Wijnegem • Ontdek de kneepjes van het autodelen

Wil je graag starten met autodelen en duurzame mobiliteit, maar weet je niet goed hoe je eraan moet beginnen? Dan kan je zondag op het Marktplein in Wijnegem terecht voor de tweede editie van het Mini-autodeelsalon. Ervaren autodelers vertellen je alles over de praktijk. Hoe begin je eraan? Waar vind je mensen die samen met jou een auto willen delen, of hoe stel je je eigen wagen ter beschikking? Welke afspraken moet je maken? En wat met de verzekering? Het Mini-autodeelsalon loopt van 12 tot 18 uur en is gratis.

Antwerpen • Nazomer Markt

Nazomer Markt brengt buren op zaterdag 14 september bij elkaar op het Antwerpse Linkeroever voor een gezellige dag met een rommelmarkt, voorstellingen en kinder- en straatanimatie. Vanaf 9 uur kunnen de aanwezigen koopjes doen op de rommelmarkt tijdens de Nazomer Markt. Om 11 uur opent het terras waar ze kunnen genieten van een hapje en drankje van de buurtverenigingen van Europark. Bezoekers kunnen zich laten verbazen tijdens de voorstelling van ‘Rommelman’. Een poppenspeler transformeert rommel in een fantasierijk figurenspel. In de Photobooth-caravan kan iedereen een leuke foto nemen als aandenken aan Nazomer Markt. Voor de kinderen is er een uitgebreid aanbod kinder- en straatanimatie. Blikvanger is een speelse steltenact, die bestaat uit meer dan 650 ballonnen en zich tussen de bezoekers begeeft. Gratis toegang van 11 tot 17 uur (rommelmarkt vanaf 9 uur) op de Bloemenweide en in de Louis Paul Boonstraat.

Antwerpen • Het walhalla der vintagefestivals

Retro Sur Mer is al enige tijd het walhalla der vintagefestivals en vindt elk jaar plaats tijdens het laatste weekend van juli. Nu is het tijd om On Tour te gaan en de eerste halte is Antwerpen. Op 14 en 15 september vind je vintagemarkten, retromarkten, oldtimers, vintagefietsen, foodtrucks, bands, dj’s, danslessen, kinderplezier en beauty boudoirs terug aan het Havenhuis van Antwerpen. De Old Timer Meeting vindt op zaterdag vanaf 12 uur tot middernacht plaats. Toegang is gratis.

Wommelgem • Kleine Bloemenstoet

Voor de 58ste keer rijdt de Kleine Bloemenstoet uit in Wommelgem. Wil je de wagens eerst eens van dichtbij bekijken, dan kan je vanaf 13 uur terecht op het Kerkplein. Daar verzamelen alle bloemenwagens voor de start. De stoet start om 14.30 uur en zal de straten in Wijnegem extra kleur geven. De stoet gaat dit jaar uit onder begeleiding van onder andere de bluschmaatschappij, harmonie De Verbroedering en clown Tommy Kiko. Wie van het schouwspel honger en dorst krijgt, kan terecht bij diverse eet- en drinkstandjes. Net zoals de voorgaande jaren is ook dit jaar de bollenregen weer van de partij om 17 uur en wordt de prijs uitgereikt om 18 uur. Opgelet! Wie met de wagen komt, vergeet best niet dat het centrum autovrij is.

Antwerpen • Club Vaag opent nieuw seizoen met een knal

Nu de zomer voorbij is, is er ook een einde gekomen aan het festivalseizoen en is het opnieuw tijd om de donkere clubs in te duiken en te feesten tot de vroege uurtjes. Ook bij Club Vaag aan de Rijnkaai hebben ze dat begrepen. Zij trappen het seizoen vrijdagavond al af met Techno Focus met de Belgische legende Marco Bailey, een dj die internationaal bekender is dan in eigen land. Zaterdag ligt de focus op house met de Britse dj Darius Syrossian, bekend van zwoele beats en residency op Ibiza. Tickets vanaf 13 euro.