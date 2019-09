Natuurpunt telt trekvogels op Hobokense Scheldedijk Jan Aelberts

11 september 2019

14u54 0 Antwerpen Zoals ieder jaar begint in september de jaarlijkse vogeltrek van de zomergasten naar het zuiden en komen in oktober ook al de eerste wintervogels uit het hoge noorden terug naar onze contreien om hier in de zachtere winters te komen overwinteren. Dit schouwspel grijpt Natuurpunt op 21 september aan om grote overtrekkende vogelgroepen waar te nemen en te tellen op de Scheldedijk in Hoboken.

Alle soorten zangvogels, waadvogels, eenden en roofvogels passeren dan de revue. En elk jaar passeren er ook zeldzame exemplaren over de trektelpost. “Denk maar aan de beflijster, de zwarte en rode wouwen, de visarend, ooievaars en kraanvogels, enzovoort”, klinkt het bij Natuurpunt. “Ook de Schelde zelf heeft af en toe een verrassing in petto. Een grijze of gewone zeehond of wie weet nog eens een bever.”

Samen met andere trektelposten geven deze gegevens de wetenschappers en beleidsverantwoordelijken een inzicht van hoe het gesteld is met ons klimaat en milieu. Voor de veertiende keer organiseert Vogelwerkgroep ARDEA van Natuurpunt de herfsttrektellingen op de Scheldedijk in de Hobokense Polder.

“We beginnen dit jaar op zaterdag 21 september om 7.30 uur met de dagelijkse trektellingen. We tellen tot begin november. Je checkt wel best de blog van ARDEA, want bij slecht weer gaan de tellingen niet door. Iedereen is van harte welkom, zowel vogelkenners maar ook geïnteresseerde beginners of leken, want we komen op deze dagen altijd ogen te kort.”

Via de website www.hobokensepolder.be/trektellen kan iedereen ‘s avonds al de telresultaten volgen. Afspraak om 7.30 uur op de Trektelpost Hobokense Polder op de Scheldedijk. Het is vijf minuten wandelen vanaf de Petroleumkaai waar een parking is. De telpost is natuurlijk ook bereikbaar met de fiets of te voet via Polderstad en de Scheldedijk. Neem een verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel en, eventueel warme, drank mee. De trektellingen lopen tot zaterdag 4 mei.