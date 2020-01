Natuurpunt organiseert nieuwjaarsborrel in Hobokense Polder Jan Aelberts

02 januari 2020

Naar goede gewoonte wandelt Natuurpunt het nieuwe jaar in in natuurgebied de Hobokense Polder. Op 12 januari wordt daar ook de jaarlijkse nieuwsjaarsborrel gehouden met een hapje en een drankje.

De wandelaars komen samen op de parking van United Caps in de Schroeilaan 15 in Hoboken om 14 uur. Na een wandeling van zo’n twee uur door de winterse Polder, wordt er geklonken op het nieuwe jaar. De borrel eindigt rond 17 uur. Wie zin heeft om mee te wandelen, laat dat best op voorhand weten aan Ria Thys via ria.thys@telenet.be.