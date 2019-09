Nationale sms-actie moet doodzieke baby Pia redden: “Nog 1,8 miljoen euro nodig voor medicijn” Jan Aelberts

16 september 2019

12u17 850 Antwerpen De ouders van de kleine Pia, nu 9 maanden oud, hebben een nationale sms-actie gestart om hun kleine meid te redden. Het enige geneesmiddel dat haar kan genezen, kost 1,9 miljoen euro. “Stuurt één Belg op tien een sms, dan is het leven van ons dochtertje gered”, zegt mama Ellen De Meyer uit Wilrijk.

De kleine Pia heeft voorlopig nog weinig last van haar spinale musculaire atrofie (SMA), een genetische aandoening waardoor de spieren nauwelijks werken en steeds zwakker worden. Tot voor kort was de diagnose onverbiddelijk: baby’s met de ziekte werden niet ouder dan twee jaar. Hun spieren, inclusief het hart, verzwakten zodanig dat ze overleden. “Ondertussen is er een eerste middel op de markt, Spinraza”, vertelde mama Ellen De Meyer uit Wilrijk eerder in deze krant. “Dat wordt drie keer per jaar via het ruggenmerg ingespoten en maakt dat onze Pia goed stand houdt. Natuurlijk is zo’n ruggenmergprik verschrikkelijk pijnlijk, zeker voor een baby’tje, en hoelang het middel haar op de been zal kunnen houden is onmogelijk te voorspellen. Spinraza kost 88.000 euro per prik, maar wordt, gelukkig, volledig terugbetaald.”

1,9 miljoen euro

Het medicijn om Pia in één klap te genezen is er, maar moet toegediend worden vóór de leeftijd van twee jaar en kost geld. Véél geld. “Het Zwitserse farmabedrijf Novartis heeft het medicijn Zolgensma ontwikkeld. Met één enkele prik die de genetica van onze dochter verandert, zou Pia genezen zijn. Maar dat middel kan enkel in de Verenigde Staten toegediend worden en kost 1,9 miljoen euro. Onbetaalbaar dus. Ondanks de vele lieve giften, zo’n 100.000 euro ondertussen, van alle mensen die ons steunen, ligt dat bedrag nog ver buiten ons bereik.”

En dus lanceren de ouders van Pia een nationale sms-actie. Een sms’je naar 4666 met vermelding ‘Pia’ kost 2 euro. “Als 1 Belg op 10 dat doet, is Pia gered.”

Benefiet

Ondertussen gaan de acties voor de baby door. Op 22 september zetten heel wat bv’s de schouders onder een grote benefiet in Hangar 27 in Edegem. Op twee zogenaamde ‘piapodia’ en in een piazaal zullen onder andere Bart Cannaerts en Steve Tielens optreden. Alle info vind je op de website www.teampia.be.

