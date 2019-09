Nationale sms-actie moet doodzieke baby Pia redden: “Al bijna 70.000 sms’jes verstuurd” Jan Aelberts

16 september 2019

18u45 6928 Antwerpen De ouders van de kleine Pia, amper 9 maanden oud, hebben een nationale sms-actie gestart om hun kleine meid te redden. Het enige geneesmiddel dat haar kan genezen kost 1,9 miljoen euro en is meteen het duurste ter wereld. “Stuurt één Belg op tien een sms, dan is het leven van ons dochtertje gered”, zegt mama Ellen De Meyer uit Wilrijk. En België omarmt de actie: in geen tijd stuurden al bijna 70.000 mensen een sms.

Ze kan het niet laten. Mama Ellen kijkt elke vijftien minuten even naar het aantal sms’en dat er is verstuurd. “Ik probeer me op mijn werk te concentreren, maar dat is vandaag iets moeilijker. We hebben er nu al bijna 70.000. Dit is echt ongelooflijk”, zegt Ellen. “Na al die tegenslagen, de ene ‘nee’ na de andere, het farmabedrijf en de overheid die ons in de steek laten, stráált ons gezin vandaag. Hoe iedereen nu zegt: ‘als zij jullie in de steek laten, dan doen wij het zelf wel’. Mijn geloof in de mensheid is helemaal terug.”

Wie neemt het haar kwalijk? De actie beslist over leven en dood. Het dochtertje van haar en haar man Tim werd geboren met een spinale musculaire atrofie, een zeldzame genetische ziekte waardoor de spieren nauwelijks werken en steeds zwakker worden. Alleen het duurste geneesmiddel ter wereld, Zolgensma, kan haar redden. Eén enkele prik met een prijskaartje van, hou je vast, 1,9 miljoen euro.

Elk bericht en elke euro is er één, een klein stapje dichter bij de redding van onze dochter Mama Ellen

Eén prikje

“Het Zwitserse farmabedrijf Novartis heeft dat medicijn ontwikkeld. Met één enkele prik die de genetica van onze dochter verandert, zou Pia genezen zijn. Maar dat middel kan enkel in de Verenigde Staten toegediend worden en is onbetaalbaar. Ondanks de vele lieve giften, zo’n 100.000 euro ondertussen, van alle mensen die ons steunen, ligt dat bedrag nog ver buiten ons bereik.”

En de tijd dringt. Tot voor kort was de diagnose onverbiddelijk: baby’s met de ziekte werden niet ouder dan twee jaar. Hun spieren, inclusief het hart, verzwakten zodanig dat ze overleden. “Ondertussen is er een eerste middel op de markt, Spinraza”, zegt Ellen. “Dat wordt drie keer per jaar via het ruggenmerg ingespoten en maakt dat onze Pia goed stand houdt. Natuurlijk is zo’n ruggenmergprik verschrikkelijk pijnlijk, zeker voor een baby’tje, en hoelang het middel haar op de been zal kunnen houden is onmogelijk te voorspellen. Spinraza kost ook al 88.000 euro per prik, maar wordt, gelukkig, volledig terugbetaald. Daar komt bij dat volgens de wet het nieuwe middel ook maar tot 2 jaar kan toegediend worden. We hebben dus nog minder dan 15 maanden de tijd om het geld bijeen te krijgen.”

En wat als het gezin niet de 1,9 miljoen euro haalt? “Het opgehaalde geld zal voor een deel naar onze dochter blijven gaan, de hulp die ze nodig zal hebben, de rolstoel, therapieën. De rest van het geld gaat integraal naar andere ouders die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Zo is het opgenomen in de statuten van onze vzw. Zelf zullen we er nooit rijk van worden en dat is ook het minste van onze zorgen.”

70.000 sms’jes

Tal van acties, media-aandacht en shares - Vlaanderen sloot Pia massaal in de armen - leverden 100.000 euro op. Een groot bedrag, maar klein geld naast de berg van 1,9 miljoen euro. “We hebben lang onze hoop gevestigd op grote giften van bedrijven, dat doen we nog steeds, maar die bleven voorlopig uit. En een sms-actie is zelfs voor mensen met weinig geld een veel kleinere drempel dan een overschrijving op een rekeningnummer.”

En dat lijkt te werken. Al zo’n 70.000 mensen stuurden een sms. Uniek in ons land, zegt ook het bedrijf CM Telecom, de specialist die sms-dienst op poten zette. “Normaal gezien is dit een middel dat grote bedrijven gebruiken. Een kleine, zo persoonlijke actie, dat is ongezien.”

Per sms blijft er zo’n halve euro kleven bij de operatoren als Proximus en Telenet. “Dat betekent dat we, om helemaal uit de kosten te komen, anderhalf miljoen sms’jes nodig hebben”, zegt Ellen. “Maar elk bericht en elke euro is er één, een klein stapje dichter bij de redding van onze dochter.”

Wie het gezin wilt steunen kan ‘Pia’ sms’en naar het nummer 4666. Elk bericht kost twee euro. Meerdere sms’jes sturen kan natuurlijk ook. Ook overschrijvingen op de bankrekening blijven welkom. Alle info op de website www.teampia.be.