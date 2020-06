Nathan Ambach (N8N) laat buurt nog laatste keer swingen met songs van nieuwste plaat PhT

28 juni 2020

10u42 0 Antwerpen Nog één keer kon de buurt van de Van Putlei en Bosmanslei zaterdag genieten van de balkonoptredens waarmee Nathan Ambach de corona-quarantaine draaglijker maakte. Iedereen vergat de regen bij het funky ‘Get That Girl’. Dat nummer is de smaakmaker van zijn nieuwe zes songs tellende plaat ‘Quarantaine Swing’. Veel toepasselijker kan een titel niet zijn.



N8N, het pseudoniem van Nathan Ambach, moest in maart terugkeren vanuit Zuid-Afrika waar hij al de studio was ingedoken. Al snel volgden miniconcerten vanop zijn balkon aan de rotonde van de Van Putlei en Bosmanslei. En omdat Nathan over een thuisstudio beschikt, blikte hij op een paar weken tijd zijn album met zes songs verder in. Daar staan onder meer nog covers op van ‘Dock of the Bay’ en ‘Burred Lines’ van Robin Thicke.

De buren hieven zaterdagavond het glas op het laatste optreden van Nathan, die zich liet begeleiden door een gitarist en een trompettist. Onweerstaanbaar in elk geval. Ook Nathans vader Paul ‘Boogie Boy’ Ambach genoot mee.

Met zijn Quarantine Swing Quartet zal N8N elke donderdag het live entertainment op zich nemen in ‘Restaurant K’ aan ‘Het Kanaal’ van Axel Vervoordt in Wijnegem. (Info: https://k-restaurant.be/)