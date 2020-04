Exclusief voor abonnees Nachtleven in shock na plots overlijden DJ Smos: “Tijdens het draaien verloor hij ooit z’n schoenen. Nooit meer teruggevonden” Sander Bral

23 april 2020

15u55 5 Antwerpen Smos is niet meer. De bekende Antwerpse deejay is woensdagavond op 53-jarige leeftijd plots overleden na hartfalen. Smos is vooral bekend als resident van Café d’Anvers maar speelde ook elders in binnen- én buitenland alles plat, van intieme cafés tot baandiscotheken, clubs en grote festivals als Tomorrowland en Extrema Outdoor. Eind 2019 hing hij zijn koptelefoon voorgoed aan de haak. “Hij was klaar om een nieuw leven te beginnen met zijn gezin.”

Met zijn echte naam kwam hij nooit graag in the picture dus het zal voor altijd en eeuwig gewoon ‘Smos’ blijven. Een bijnaam die hij al lang had voor zijn dj-carrière en die zelfs door zijn moeder gebruikt werd. Bevriende deejays die jarenlang met hem gedraaid hebben, herinneren zijn echte naam nog amper. Althans, dat zeggen ze toch.

Smos is van oorsprong een Gentenaar maar vond zijn weg in de jaren tachtig al snel naar de Koekenstad. “In Gent was vroeger niet veel te beleven als het aankwam op housefeesten”, zei Smos nog in een interview met deze krant net voor zijn allerlaatste dj-set in september. “Of je bouwde in Gent je eigen privéfeestje, of je zakte af naar Antwerpen. De Koekenstad had een pioniersrol in de clubcultuur van ons land. In het bijzonder Café d’Anvers.”

Sh!t, Goddamn

Smos settelde zich in Antwerpen en werd al snel huisdeejay van Café d’Anvers, eerst met partner in crime Baby Bee en later solo. 26 jaar speelde lang was hij als resident in de oude kerk en hij organiseerde er zijn eigen feesten. Verder kruiste hij in zijn jonge jaren het land door richting clubs als Fuse, Fill Collins en Eskimo. Daarnaast was hij actief in de bekende Antwerpse platenwinkels USA Import en Wally’s Groove World. Hij maakte ook zelf muziek met undergroundhitje ‘Sh!t, Goddamn’ als grootste succes.

Hij is één van de Antwerpse pioniers die een heel eigen sound en clubgeneratie op poten heeft gezet, en overdroegen naar de rest van het land. Degenen die er toen bij waren, vergeten dat nooit meer. Zonder ego, zonder franjes, gewoon Smos Guy-Ohm

Smos verkocht ook jarenlang sneakers in de Kammenstraat en hing zijn koptelefoon in september definitief aan de haak vooraleer zich op een nieuwe passie te storten, het verzamelen en herstellen van ouderwetse fietsen. Smos had net een nieuw huis gekocht met zijn vriendin Dominique en haar zoon Oscar.

(lees verder onder de foto)

Steun bij elkaar

“Smos was altijd goedlachs en zorgzaam voor Oscar”, laten Dominique en de familie weten. “Ze waren dan ook de beste vrienden. Spelen, ravotten en skaten, ze deden het allemaal samen. Altijd met volle overtuiging en zeer veel liefde. We zullen de vele gesprekken missen over skaten, vakanties en fietsen, waar Smos zo’n finesse voor had. We zullen veel steun en liefde bij elkaar zoeken om dit verlies te verwerken.”

