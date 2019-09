Nachtclub Phantom Antwerp al na half jaar ‘uitgefeest’ BJS

20 september 2019

15u58 0 Antwerpen Phantom Antwerp, de nachtclub in Braziliëstraat op het Antwerpse Eilandje, is na een half jaar alweer dicht. De zaak is failliet.

De Antwerpse handelsrechtbank sprak het faillissement vorige week uit. “De oorzaak? Het concept heeft niet aangeslagen. Men heeft het beoogde doelpubliek niet kunnen bereiken. Bovendien lag de handelshuur van het pand erg hoog”, zegt de curator die het faillissement afhandelt. Kandidaat-overnemers hebben zich voorlopig nog niet gemeld.

Eigenaars Gladia en haar dochter Cheyenne hadden nochtans grote ambities toen ze Phantom Antwerp in het voorjaar openden. Ze vonden dat de stad nood had aan een clubconcept voor jongvolwassenen die willen feesten op ‘exclusieve party’s in stijl’. Phantom Antwerp wilde zich spiegelen aan buitenlandse clubs uit Europese grootsteden. “Zaken waar gastvrijheid en service centraal staan, dat is iets wat een wereldstad als Antwerpen mist.”