Na urenlange gijzeling werknemers door geïnterneerden: directie FPC Antwerpen belooft actie



Caroline Van de Pol

23 september 2020

17u39

De directie van het FPC Antwerpen belooft een nauwgezette analyse van het incident waarbij twee werknemers dinsdagnacht zijn gegijzeld door twee patiënten. Drie maanden geleden deed zich in het Forensisch Psychiatrisch Centrum ook al een gijzeling voor . "Gezien de patiëntenpopulatie zijn incidenten, hoe preventief er ook gewerkt wordt en hoezeer er ook op risicomanagement wordt ingezet, helaas niet uit te sluiten."

Dinsdag om 21.15 uur namen twee mannelijke geïnterneerden (29 en 32 jaar) van het FPC in Antwerpen twee vrouwelijke personeelsleden in gijzeling. De patiënten maakten daarvoor gebruik van de shiftwissel en bonden de personeelsleden vast met schoenveters. De hulpdiensten werden onmiddellijk verwittigd en waren vijf minuten later ter plaatse. Ook speciale eenheden van de federale politie, gespecialiseerde onderhandelaars en slachtofferhulp volgden snel.

Urenlange gijzeling

Er werd urenlang onderhandeld tot de speciale eenheden van de federale politie om 2.30 uur het gebouw binnenkwamen en de patiënten overmeesterden. De gegijzelde medewerkers werden bevrijd en bleken ongedeerd. Ze werden opgevangen door slachtofferhulp van de politie en door hun familie, die ter plaatse was. De verdachten zijn aangehouden door de politie en worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

De directie van het FPC betreurt het incident “ten zeerste”. Bij elk incident wordt een doorgedreven analyse gedaan, zoals ook bij het incident drie maanden geleden. “Het spreekt voor zich dat wij als organisatie permanent inzetten op het verhogen van de interne veiligheid. Een dergelijk incident wordt dan ook nauwgezet geanalyseerd. Op basis hiervan worden waar mogelijk fijnmazige aanpassingen aan de werking gedaan, zodat het risico op incidenten verlaagd wordt.”

Uitzonderlijke gebeurtenis

Volgens de directie van het Antwerpse FPC zijn gijzelingen eerder uitzonderlijk. “Patiënten bewegen zich in tegenstelling tot een gevangenis vrij door de gangen en genieten een zekere vrijheid en een relatief nauw contact met het personeel.” Over eventuele eerdere incidenten werd woensdag geen toelichting gegeven. “Elke stressvolle gebeurtenis is er gezien de impact op medewerkers en het menselijk leed die ermee gepaard gaat, één te veel”, zegt directeur patiëntenzorg Ruben van den Ameele. Hij benadrukt zijn respect voor de gedrevenheid waarmee de medewerkers er - ondanks de complexiteit van hun job - elke dag terug staan.

Het Antwerpse FPC neemt sinds 2017 patiënten op die een delict hebben gepleegd en een voorgeschiedenis hebben. Er verblijven 182 mensen die vaak een lange voorgeschiedenis hebben en die kampen met ernstige psychiatrische aandoeningen. De behandeling is gericht op het verminderen van het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten, zodat een hernieuwd verblijf in de maatschappij mogelijk is. Aan die behandeling werken psychiaters, psychologen, therapeuten, verpleegkundigen, groepsbegeleiders en ander (para)medisch personeel.