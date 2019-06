Na tien jaar stopt ‘tijdelijke tentoonstelling’ kathedraal door grondige renovatiewerken ADA

28 juni 2019

19u01 7 Antwerpen In 2021 viert de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal haar 500ste verjaardag. En dat wordt gevierd met nieuwe kunstwerken. De zestien topwerken die er nu hangen zullen dus na tien jaar opnieuw verhuizen naar het depot van het KMSKA.

Zestien kunstwerken van tussen 1511 en 1611 werden in hun oorspronkelijke context samengebracht in de kathedraal in 2009 voor 450ste verjaardag van het bisdom Antwerpen, dat in 1559 opgericht werd. Aan die tentoonstelling komt in oktober een einde. En daar is een belangrijke reden voor, zegt gedeputeerde Luk Lemmens: “Een van de voorbereidingen is een geheel herbelichtingsplan. De huidige halogeenverlichting zal vervangen worden door ledverlichting: een energiezuinige maatregel die tevens de brandveiligheid ten goede komt”, licht gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Erfgoed toe. “Daarnaast zullen er herbekabelingswerken in de vloeren uitgevoerd worden. Om deze werken goed te kunnen uitvoeren, moet de tentoonstelling ontmanteld worden.”

Meteen wordt hiervan geprofiteerd om nieuwe werken ten toon te stellen in een nieuwe opstelling. “Daarbij zullen de meeste werken van het KMSKA naar het museum terugkeren, waar ze na de renovatie een plek zullen krijgen in de nieuwe collectiepresentatie. Inmiddels wordt er nagedacht over de samenstelling van een nieuwe opstelling”, vult Christian Devos, directeur van De Kathedraal aan. Welke werken er te zien zullen zijn in de kathedraal is nog niet duidelijk.