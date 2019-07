Na pop-upbar en pop-upstrand is er nu ook pop-upspeeltuin: Grand Bazar wordt deze zomer kinderparadijs ADA

15u28 0 Antwerpen Tijdens de zomer kunnen we in eigen stad volop genieten van pop-upbars, pop-upstranden en nu dus ook van een pop-upspeeltuin. Grand Bazar en Maxitoys creëerden een KIDS PLAYGROUND, een speeltuin in hartje Antwerpen, waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen.

Van 6 juli tot en met 31 augustus kan je samen met je kinderen terecht in het Shopping Center Grand Bazar Antwerp. Samen met Maxitoys richtte Grand Bazar Antwerp een Kids Playground in. Deze droomlocatie voor kinderen omvat 300 vierkante meter met allerlei Maxi-XL spelen zoals Twister, Vier op een rij, Oxo, Lego Friends enzovoort.

Om creatieve geesten aan te wakkeren, zullen er ook tafeltjes zijn waarop kinderen kunnen tekenen en knutselen. “Naast het winkelaanbod van Grand Bazar zorgt dit initiatief voor meer beleving in het leven van onze allerkleinsten”, aldus Eveline Rubbbens, Shopping Centre Manager van Grand Bazar Antwerp. “Met de start van de zomersolden belooft het in Grand Bazar enorm druk te worden. Alle kinderen zijn dan ook van harte welkom om in deze unieke Kids Playground te komen spelen onder toezicht van hun ouders”, zegt Eveline Rubbens.