Na Peek & Cloppenburg ook Karen Millen weg op Meir: “Grote spelers zullen het steeds moeilijker krijgen” David Acke

06 september 2019

15u38 0 Antwerpen Karen Millen, een bekende klerenwinkel op de Meir, is failliet en zal de deuren sluiten. Ook de vestiging in Maasmechelen Village sluit de deuren. Eerder was de keten ook al failliet verklaard in Londen en Nederland. Volgend weekend is er een grote uitverkoop. Volgens retail expert Mathias Declerck zullen het in de toekomst net die grote spelers zijn die het erg moeilijk zullen krijgen.

De winkel Karen Millen, met voornamelijk vrouwenkleren, is failliet verklaard. Hammertime zal instaan voor de verkoop van de inboedel. In eerste instantie gaat het om de kleren maar nadien ook over het meubilair. Ook de winkel in Maasmechelen Village is failliet. Vrijdag voormiddag werd die shop leeggehaald en werden de kledingstukken naar de vestiging op de Meir gebracht voor een totale uitverkoop volgend weekend.

Karen Millen werd in 1981 opgericht door de gelijknamige Britse ontwerpster. Over heel de wereld werden vestigingen geopend. Hoewel de keten er in 2017 nog goed voorstond met een winst van een kwart miljoen, kwam het moederbedrijf in Groot-Brittannië toch in de problemen. Dat zorgde naar alle waarschijnlijkheid voor een domino-effect bij vestigingen in andere landen. Eerder sloten ook al in vestigingen in Londen en Nederland. Met het verdwijnen van Karen Miller op de hoek van de Jezusstraat en de Meir, verdwijnt er opnieuw een bekende zaak. Eerder deze week raakte ook al bekend dat de Peek & Cloppenburg na 42 jaar de deuren zal sluiten.

Fysieke webwinkel

Volgens Mathias Declerck, retail expert van ABM, adviesbureau Marketing en Onderzoek, zullen het vooral die grote spelers zijn die het in de toekomst moeilijk zullen krijgen. “Voor de publieke opinie is dat misschien moeilijk voor te stellen omdat het lijkt alsof de lokale handelaars het vooral moeilijk hebben maar zij kunnen zich net onderscheiden door iets speciaal aan te bieden. Grote ketens worden steeds vaker een soort fysieke webwinkel waar je gestandaardiseerde producten vindt en daar is het publiek niet naar op zoek.”

Vooral winkels groter dan vierhonderd vierkante meter zullen het in de toekomst moeilijker en moeilijker krijgen te overleven. “De Meir is een extreem geval met enorm hoge huurprijzen. Ik denk dat die markt op een dag volledig zal instorten en dat zijn het de grote spelers, die de huurprijzen nu nog kunnen betalen, die ten onder zullen gaan.”

Statussymbool

Is het verdwijnen van die winkels gevaarlijk voor het imago van de Meir? “Een positief effect is het niet maar de Meir is zo een statussymbool dat de straat wel wat kan verdragen”, aldus Declerck. “In België vind je maar drie van zulke straten. De leegstand zal vooral invloed hebben tijdens onderhandelingen over de huurovereenkomst. Ketens zullen bij de onderhandeling van de huurprijs een lagere prijs kunnen bekomen omdat eigenaars hun pand liever niet leeg zien staan.”