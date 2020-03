Na overlijden van vijf bewoners in één week: CEO Antwerps Zorgbedrijf wil alle bewoners De Fontein laten testen op coronavirus ADA

26 maart 2020

09u29 0 Antwerpen CEO van het Antwerps Zorgbedrijf Johan De Muynck wil een uitzondering op de regel dat enkel mensen met ernstige symptomen van het coronavirus getest worden. Afgelopen week CEO van het Antwerps Zorgbedrijf Johan De Muynck wil een uitzondering op de regel dat enkel mensen met ernstige symptomen van het coronavirus getest worden. Afgelopen week stierven vijf mensen aan het virus in serviceflats De Fontein in het Antwerpse district Borgerhout. De Muynck wil nu al die bewoners van De Fontein laten testen, zodat de rust er kan terugkeren.

Serviceflats De Fontein likt zijn wonden nadat vijf bewoners op een week tijd overleden aan het coronavirus. Onder de bewoners én het personeel heerst nu grote ongerustheid. Daarom wil CEO Johan De Muynck elke bewoner en medewerker laten testen op het virus. Dat zou ongezien zijn, want enkel mensen met ernstige symptomen worden nu getest. “Alleen zo kunnen we de rust laten terugkeren in De Fontein”, zegt De Muynck.

Afgelopen week stierven vijf bewoners op amper een week tijd aan de gevolgen van het virus. Het ging om het vast kaartgroepje van Frans Le Bastard (86), Liane Fernand (86), Louis Denaph (80), Jos De Kinder (92) en Irène Wils. De kans is erg waarschijnlijk dat ze elkaar het virus hebben doorgegeven tijdens een van hun kaartspelletjes.

Nog negen mogelijke besmettingen

Ondertussen vertonen nog negen andere bewoners symptomen van het coronavirus. Die mensen verblijven momenteel nog gewoon in hun serviceflat. “Ongehoord”, klinkt het bij de familie van de bewoners. “Daar moeten wel problemen van komen.” Maar CEO De Muynck schuift die hete appel door naar de huisarts. “Het is de verantwoordelijkheid van de huisarts om te beslissen of een bewoner opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Als de arts oordeelt dat de bewoner in zijn appartement kan uitzieken, is dat zo.” Twee andere bewoners van De Fontein zijn opgenomen in het ziekenhuis, nog twee anderen zijn ondertussen terug thuis en genezen verklaard.

