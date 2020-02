Na Orange gaat ook Proximus 5G testen in Antwerpse haven BJS/BLG

05 februari 2020

13u34 0 Antwerpen Na Na Orange kondigt ook Proximus een test met 5G aan in de Antwerpse haven. De telecomoperator is daarover een samenwerking aangegaan met havenuitbater Port of Antwerp. Opvallend: Proximus gebruikt technologie van het Finse Nokia, en niet van zijn historische Chinese partner Huawei.

Proximus gaat in een deel van de haven een privaat 5G-netwerk opzetten dat verbonden wordt met het bestaande bedrijfsnetwerk van Port of Antwerp. De installatie start in maart en de test van zes maanden begint in het tweede kwartaal. Nadien volgt een evaluatie.

Het is de bedoeling verschillende toepassingen op het mobiele netwerk van de nieuwste generatie uit te testen. Een woordvoerder van de haven geeft een test met de Echo als voorbeeld. Dat is een peilboot om de diepte van de dokken te meten. Ook voor draadloze camerabewaking of drones voor beveiliging en inspecties kan 5G nuttig zijn.

Proximus zal voor dit project gebruikmaken van apparatuur van Nokia, terwijl het eerder 5G-testen met Huawei deed. De Antwerpse haven stelde geen exclusieven voor de keuze van een leverancier.

Dat wil niet zeggen dat de Chinese leverancier helemaal uit beeld is bij Proximus. “We staan in contact met andere leveranciers. Er zijn verschillende testen en de uiteindelijke beslissing is nog niet genomen”, zegt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke.

Orange

Ook Orange werkt in de Antwerpse haven aan een 5G-netwerk. Naast Port of Antwerp gaan ook Borealis en Covestro op dat netwerk aan de slag in en rond de Antwerpse haven. Orange werkt met materiaal van het Chinese ZTE, maar benadrukte ook dat die samenwerking enkel voor het Antwerpse project geldt.

Proximus en Orange willen hun mobiele toegangsnetwerken delen in een joint venture, maar Telenet vindt die samenwerking te verregaand en hoopt er nog een stokje voor te steken. De Belgische Mededingingsautoriteit zette al een tijdelijke rem op de plannen van Orange en Proximus.