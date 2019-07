Na onrust over nakende verkoop: vakbond deelt pamfletten uit aan personeel AXA Bank PhT

25 juli 2019

13u38 4 Antwerpen Bij AXA Bank in Berchem heerst veel ongerustheid over de werkzekerheid. Een groot deel van de personeelsleden ging vanochtend om 10 uur dan ook luisteren naar een personeelsvergadering van de vakbond. De vakbonden nemen het niet dat de bank hen buiten de gesprekken over een mogelijke verkoop houdt. Ze verwijzen naar BNP Paribas Fortis en Crelan als kandidaat-kopers.

Vakbondsmilitanten deelden al vanaf 6.45 uur pamfletten uit aan de ingang van het AXA-gebouw op de Grote Steenweg in Berchem. AXA Bank staat al enige tijd in de etalage. Er is sprake van een verkoopprijs van 500 tot 800 miljoen euro. Coöperatieve bank Crelan, zelf ontstaan uit een fusie van Centea en Landbouwkrediet, zou goede kaarten hebben. “Crelan én BNP hebben ons al bevestigd dat er gesprekken zijn, maar de directie van AXA blijft het over ‘fake news’ hebben”, zegt BBTK-afgevaardigde Frank Leys. “We zijn het beu dat we buiten het nieuws worden gehouden.”

De vakbonden gaan de voorzitter van de raad van bestuur van AXA Bank een convocatie sturen. “Als daar geen reactie op komt, volgen er andere acties”, stelt Leys. “Doen we nu niets, dan komt er binnenkort een deal op tafel waar we niets meer over te zeggen hebben.”