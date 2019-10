Na Murray bevestigt ook Wawrinka komst naar Antwerpen BJS

11u29 1 Antwerpen Na de bevestiging van toptennisser Andy Murray haalt de European Open nog een wereldtopper naar hier: ook de Zwitser Stan Wawrinka speelt mee in Antwerpen.

Het ATP 250-tennistornooi European Open brengt al drie jaar een pak tennissers uit de top 20 van het mannentennis naar onze Scheldestad, maar dit jaar is de bezetting sterker dan ooit tevoren. Na de bevestiging van Andy Murray enkele weken geleden, zakt nu ook de Zwitserse drievoudig grandslamwinnaar en Olympisch dubbelkampioen Stan Wawrinka af naar Antwerpen.

Wawrinka won in zijn carrière de Australian Open (2014), Roland Garros (2015) én de US Open (2016). De kampioen prijkte in 2014 op de derde plaats op de wereldranglijst, won zestien ATP-titels en pakte, samen met Roger Federer, goud in het dubbelspel op de Olympische Spelen 2008 in Peking.

De European Open gaat tussen 13 en 20 oktober door in de Lotto Arena.