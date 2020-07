Na jaren onderhandelen: Damcomité en projectontwikkelaar bereiken akkoord over aangepaste plannen Slachthuissite Caroline Van de Pol

10 juli 2020

13u38 1 Antwerpen Na jarenlang onderhandelen zijn het Damcomité en projectontwikkelaar Triple Living tot een overeenkomst gekomen over de ontwikkeling van de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok. Het Damcomité zal zich daarom terugtrekken uit de procedure voor de vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan bij de Raad van State. Vrijdag keurde het college ook de nota voor de herontwikkeling van de Slachthuissite goed.

Vrijdag gaven het buurtcomité van de wijk den Dam en projectontwikkelaar Triple Living toelichting bij de onderhandelingen over de ontwikkeling van de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok. “We zochten het voorbije jaar op een constructieve manier naar oplossingen. Met AG Vespa kwam ook de stad mee in het gesprek. We zijn tot aangepaste plannen gekomen waar we samen achter staan.”

Meer groen

De grootste wijziging gebeurde in het onderdeel over groene ruimte. “We hadden acht jaar geleden de droom om een derde van het project als groene ruimte in te richten en dat is gelukt. De richtlijn van 4 vierkante meter groen per inwoner geldt nu ook voor de zone tussen de Slachthuislaan en de spoorweg”, vertelt het Damcomité.

Er worden even veel sociale woningen gebouwd als er door het project verdwijnen. We starten ook een fonds voor kwaliteitsvol wonen om mensen de kans te geven om in de buurt te blijven wonen Damcomité

Behalve meer groen werd in de gewijzigde plannen ook ingezet op mobiliteit en sociaal wonen. “Buurtbewoners wensen een verkeersluwe wijk zonder sluipverkeer. Daarom komen er onder andere zeven doodlopende en lusvormige straten. Daarnaast wordt een groene wandelboulevard door de hele wijk gecreëerd en zal het gebruik van de parkeerplaatsen gemonitord worden. Er worden even veel sociale woningen gebouwd als er door het project verdwijnen. We starten ook een fonds voor kwaliteitsvol wonen om mensen de kans te geven om in de buurt te blijven wonen.”

Vandaag keurde het college ook de nota voor de herontwikkeling van de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok goed. Het dient als kader voor de herontwikkeling van zowel van de publieke ruimte als van de nieuwe gebouwen. Er komen drie thema’s in aan bod: groen, mobiliteit en sociaal en betaalbaar wonen. Daarnaast komt er ook een ruimtelijk kader waaraan de ontwikkelingen in de bestaande Damwijk (buiten het projectgebied) kunnen worden getoetst, en een onderzoek naar opportuniteiten om de bestaande wijk en haar patrimonium op te waarderen.

Jarenlange discussies

Eind 2017 stond het Slachthuisproject op losse schroeven nadat het vastgoedbedrijf Land Invest Group (LIG) van Erik Van der Paal (45) en zijn Nederlandse kompaan Marc Schaling (41) verdacht werden van nauwe banden met het schepencollege van Antwerpen. De storm ontstond na een verjaardagsdiner van Van der Paal in ’t Fornuis waar bijna het voltallige schepencollege de benen onder tafel schoof. Het duo verkocht nadien de Slachthuissite door aan projectontwikkelaar Triple Living.

De voorbije jaren bleven de plannen rond het project op weerstand van de buurt stuiten. Het lokale Damcomité startte in mei 2019 een crowdfunding op om via juridische weg betere plannen af te dwingen: minder dichte bebouwing en meer buurtgroen. Enkele maanden later trokken het Damcomité en Ademloos naar de Raad van State voor de vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het project. Volgens het Damcomité was dat toen het enige middel dat de buurtbewoners nog restte om de bouwwoede tegen te gaan en de leefkwaliteit te redden.

2.500 woningen

Nu het stadsbestuur, het Damcomité en projectontwikkelaar Triple Living toch tot een overeenkomst zijn gekomen, kan de uitvoering van het project beginnen. Dit jaar zullen er nog drie bouwaanvragen ingediend worden en tegen 2023 hoopt Triple Living de eerste straat en groenzones klaar te hebben. Het hele project met onder andere 2.500 woningen zal volgens de huidige plannen voltooid zijn over 15 jaar.