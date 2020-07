Na granaataanslag komt politie boekhouding van pannenkoekenhuis controleren Patrick Lefelon

01 juli 2020

19u21 1 Antwerpen Het DIFA-team, het gemengde team van lokale en federale politie, is woensdagmiddag binnengevallen bij Stacks-Pancakes, het pannenkoekenhuis in de Volkstraat waar dinsdagochtend een handgranaat ontplofte. Het Antwerpse gerecht onderzoekt hoe de pas geopende horecazaak wordt gefinancierd.

Eén dag na de granaataanslag stond de politie woensdagmiddag alweer aan de deur van Stacks in de Volkstraat. Het pannenkoekenhuis is eigendom van de familie El H. uit Berchem. Vorig jaar ontplofte aan de ouderlijke woning al een handgranaat. Eén zoon van de familie El H. kwam eerder in aanraking met het gerecht tijdens drugsonderzoeken.

Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “Het Difa-team heeft vandaag een financiële controle uitgevoerd in de horecazaak in de Volkstraat. Dat gebeurde in opdracht van de sectie Ecofin van het parket. Er loopt een opsporingsonderzoek.”

De afkorting DIFA staat voor “Directe en Indirecte Financiële Aanpak”. Het DIFA-team werkt op handelszaken die bindingen hebben met notoire drugsfamilies en handelszaken die diensten aanbieden aan het criminele drugsmilieu in Antwerpen.

Twee broers

De zaak Stacks-Pancakes wordt officieel uitgebaat door de vader Abdoladim El H. die zaakvoerder is. In de praktijk zijn het echter de zonen Ismael en Naim die de boel draaiende houden.

Het pannenkoekenhuis is pas veertien dagen geleden geopend. De zaak is bijzonder trendy ingericht, helemaal in de stijl van Antwerpen-Zuid. Ook hun promo’s op sociale media wijzen op een heel professionele aanpak.

De zaakvoerders zijn niet bereikbaar voor commentaar.