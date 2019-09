Na galabal dat compleet uit de hand liep en andere incidenten, mag studentenclub Sofia opnieuw starten David Acke

21 september 2019

14u34 1 Antwerpen Sofia, de studentenvereniging van de Faculteit Rechten van UAntwerpen, mag aan het nieuwe academiejaar beginnen. De club werd vorig jaar geschorst na een aantal incidenten. Er werd een plan van aanpak opgesteld: “We willen met Sofia een meerwaarde zijn voor de universiteit en de faculteit.”

Na een reeks incidenten, met als triest ‘hoogtepunt’ een galabal dat stopgezet werd door de politie, besloot de Universiteit Antwerpen in december 2018 om Sofia, de studentenvereniging van de Faculteit Rechten, te schorsen tot 1 september 2019. “De foute cultuur binnen de club moet doorbroken worden”, zei rector Herman Van Goethem toen. De club kreeg geen financiering meer van de universiteit, mocht geen universiteitslokalen gebruiken en geen studentikoze activiteiten organiseren.

De voorbije maanden gebruikte de studentenvereniging, opgericht in 1960, als bezinningsperiode. Er vonden meerdere gesprekken plaats met de studentencoach van UAntwerpen, de rector en de decaan van de Faculteit Rechten. Dat resulteerde in een plan van aanpak voor een herstart van de vereniging. Rector Van Goethem zet het licht nu op groen: bij de start van het nieuwe academiejaar mag Sofia heropstarten.

“We willen met Sofia een meerwaarde zijn voor de universiteit en de faculteit”, vertelt Pauline Rooryck, studente rechten en drijvende kracht achter het nieuwe Sofia. “De voorbije jaren liep zeker niet alles zoals het hoorde te zijn. In de toekomst gaan we dan ook nauwer samenwerken met de universiteit. Zo zal er geregeld overleg plaatsvinden met het decanaat en met het Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten van UAntwerpen.”

Voor het academiejaar 2019-2020 werd een relatief klein praesidium samengesteld. Dat team zal zich concentreren op drie grote pijlers: onderwijs, sociaal en ontspanning. Op onderwijsvlak zal er werk gemaakt worden van een verdere uitbouw van de studentencursusdienst en zal er minstens één jobbeurs georganiseerd worden, naast meerdere workshops. Op sociaal vlak wil Sofia inzetten op een vlottere introductie van de eerstejaarsstudenten, onder meer met een peter-en-meterwerking.

Slechts drie TD’s en samenwerking met DRINKiQ

“Natuurlijk zullen er studentikoze activiteiten georganiseerd worden”, zegt praeses Rooryck. “Sofia ondertekent vanzelfsprekend ook het doop- en feestcharter van de stad Antwerpen. Het aantal grotere TD’s wordt beperkt tot drie, en voor het galabal zal de capaciteit beperkt worden. We gaan ook actief samenwerken met DRINKiQ, rond verantwoord alcoholgebruik. Maandag op Students on Stage zullen we bijvoorbeeld al een mocktail aanbieden. Daarnaast plannen we ook enkele culturele activiteiten en staat er een – logische – uitstap naar het Antwerpse justitiepaleis op de agenda.”

Decaan Frederik Swennen kijkt uit naar de hernieuwde samenwerking met de studentenvereniging. “Iedereen, zowel de studenten als de faculteit, heeft baat bij een goeddraaiend Sofia. De gesprekken de voorbije maanden verliepen in een positieve sfeer. Dat resulteerde in een plan van aanpak met heel veel goede zaken in. We zullen de heropstart van Sofia van nabij opvolgen natuurlijk, maar we hebben er vertrouwen in.”