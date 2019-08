Na Fire is Gold ook eerste editie Ampere Open Air immens succes Sander Bral

09u59 0 Antwerpen De Middenvijver op Linkeroever kende een zeer succesvol festivalweekend. Zaterdag mocht het Fire is Gold Festival, dat Laundry Day vervangt, tienduizend bezoekers ontvangen. Ook het undergroundfestival Ampere Open Air op zondag haalde de gewenste kaap van achtduizend feestvarkens.

De allereerste editie van Ampere Open Air mikte op achtduizend bezoekers. Het festival was nog maar enkele uren bezig en er liepen al 4.500 feestvarkens binnen. “Daar zijn we aangenaam door verrast”, zegt organisator Joachim Marynen van de gelijknamige club aan het Centraal Station van Antwerpen. “We hadden verwacht dat het volk pas in de late namiddag en vooravond zou opdagen, door de extreme hitte. Het deed ons dus enorm deugd om te zien dat onze bezoekers al vanaf het begin binnen stroomden.”

“Dat ligt zeker ook aan onze line-up”, gaat Joachim verder. “De essentie van Ampere Open Air is de muziek. We hebben in de line-up van elk podium een verhaal gestopt, een goeie opbouw. Daardoor kwamen grotere internationale artiesten al vroeg aan de bak. Mensen vragen ons dan waarom we een bepaalde artiest zo vroeg programmeren. Omdat het klopt.”

Win-win situatie

Ampere Open Air maakt van dezelfde infrastructuur gebruik als het urban festival Fire is Gold, dat de dag voordien plaatsvond op de Middenvijver. “Een win-win situatie”, zegt Joachim. “Door de productie te delen, delen we ook in de kosten en kunnen we elk dat ietsje meer geven. Onze organisatie is dan ook zeer professioneel. Anderzijds werken wij samen met andere sponsors, andere stage-hosts en andere caterers. In de nacht op zondag was er dan ook veel bedrijvigheid om het terrein volledig klaar te krijgen. We hebben zelfs een vijfde podium bijgezet. Om vijf voor twaalf was alles pas klaar. Om twaalf uur openden we de deuren en de rest is geschiedenis.”