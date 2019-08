Na diefstal in 2010, nieuw beeld van Gandhi op komst in Antwerpen BJS

27 augustus 2019

15u44 0 Antwerpen In het Antwerpse Harmoniepark komt een nieuw standbeeld van Mahatma Gandhi. In 2010 werd in het nabijgelegen Koning Albertpark een buste van de Indiase leider gepikt.

Het was de Indiase regering die met het idee kwam om de stad Antwerpen een nieuw bronzen standbeeld van Gandhi te schenken. Het Antwerpse districtsbestuur reageerde positief. “Gandhi is een inspirerend figuur. Hij is het symbool van geweldloos verzet”, zegt Antwerps districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA). “Antwerpen telt bovendien een grote Indiase gemeenschap. Velen zijn bijvoorbeeld werkzaam in de diamant. Het plaatsen van een nieuw beeld is een mooi gebaar naar onze Indiase vrienden.”

De Antwerpse gemeenteraad moet de schenking eind september goedkeuren, maar Cordy verwacht geen problemen. Het districtscollege heeft inmiddels een locatie voor het beeld van bijna 2 meter en 585 kilogram op het oog: het Antwerpse Harmoniepark. “In het najaar van 2020 verhuist het Antwerpse districtshuis naar de Harmonie in het park. Het zou ideaal zijn als we dan ook het beeld van Gandhi kunnen onthullen”, aldus Cordy.

In 2006 werd in Antwerpen ook al eens een beeld van Gandhi onthuld. Dat werd vier jaar later echter uit het Koning Albertpark ontvreemd, allicht door koperdieven. Het beeld werd nooit teruggevonden.

Mahatma Gandhi leidde India op een spirituele manier naar onafhankelijkheid. In 1948 werd hij vermoord door een radicale hindoe.