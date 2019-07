Na de moord op Julie: extra camera’s en betere verlichting langs Albertkanaal David Acke

05 juli 2019

17u00 26 Antwerpen Naar aanleiding van de moord op studente Julie Van Espen (23) in mei, onderneemt de stad Antwerpen acties om de veiligheid langs het Albertkanaal te verhogen. Er komen camera’s en betere verlichting maar ook alternatieve maatregelen voor plekken met weinig sociale controle moeten de veiligheid verhogen. Op 15 september volgt er een voortgangsrapport.

In mei besliste de stad Antwerpen om, naar aanleiding van de moord op Julie Van Espen, een ruimtelijke veiligheidsscan te laten uitvoeren van het gebied Dokske-Duvelshoek-Sportpaleis-Albertkanaal. Deze scan werd uitgevoerd door verschillende diensten van stad Antwerpen, politiezone Antwerpen en Lantis. Zij maakten een rapport met aanbevelingen dat focust op vier thema’s: verlichting, cameratoezicht, sociaal-veilige werfomgeving en alternatieve maatregelen voor plekken met weinig sociale controle. Op basis daarvan zal de stad stappen ondernemen om het gebied veiliger en aangenamer te maken.

Missing links

Bij het plaatsen van de verlichting wordt er rekening gehouden met ‘ruimtelijke veiligheid’. Dat betekent dat niet alleen de weg verlicht moet zijn maar ook de omgeving. Zo hebben fietsers en wandelaars een beter zicht over de omgeving waarin ze zich bevinden. “Verder wordt een actieplan opgesteld voor de verlichting van de hele zone om de missing links op te lossen. Onder de brug van de Ring hangt momenteel werfverlichting van Lantis, de situatie daar wordt opgevolgd nadat die verlichting is weggenomen”, verduidelijkt schepen voor Openbaar Domein Claude Marinower. De IJzerlaanbrug, de brug van den Azijn en de bijhorende fietspaden zijn goed verlicht. Ontbrekende verlichting onder de Burgemeester Gabriel Theunisbrug en aan de werf aan diezelfde brug werd ondertussen aangebracht.

Begroeiing snoeien

Aan de oversteekplaats aan de IJzerlaan waar de fietsbrug eindigt staat één nieuwe camera die 360 graden in beeld brengt. Uit de ruimtelijke veiligheidsscan is gebleken dat dat niet voldoende is. “Er wordt geadviseerd om vier extra camera’s te hangen. Eentje ter hoogte van het Lucerna College in Merksem naast de IJzerlaanbrug, in de Eugeen Meeusstraat aan de Vaartkaai, aan het Lobroekdok en aan het Havenhuis”, aldus de schepen.

Daarnaast adviseert het onderzoek ook om aan de hand van eenvoudige ingrepen de veiligheid te verhogen. Zo raadt het aan de begroeiing op de rand van de Theunisbrug snoeien, de afgekoppelde elektriciteitskast onder de brug van de Ring weg te halen en een tijdelijke afscheiding te plaatsen tussen het kanaal en het fietspad onder de Burgemeester Gabriel Theunisbrug. In het najaar wordt werk gemaakt van bewegwijzering voor alternatieve fietsroutes die door de bebouwde zone zullen lopen.

Op 15 september 2019 volgt er een voortgangsrapport met een overzicht van de acties die genomen zijn en een algemene stand van zaken.