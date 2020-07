Na de ezels en de nijlpaarden sieren nu meer dan 50 etalagepoppen de Antwerpse straten met WE'RE ALL HUMAN ADA

03 juli 2020

20u26 0 Antwerpen Na de succesvolle Hippo Parade 2018 en Donkey Parade 2019 zullen er dit jaar meer dan 50 kleurrijke geverfde etalagepoppen de Antwerpse straten sieren. Met ‘WE’RE ALL HUMAN’ wordt de nadruk dus gelegd op mensen. Door de coronacrisis wordt dit thema plots brandend actueel.

In november vorig jaar besliste initiatiefnemer Ludo Modelo het roer van zijn parade’s om te gooien. Na de nijlpaarden in 2018 en de ezels in 2019, is het nu aan paspoppen om de Antwerpse binnenstad kleur te geven. Eerder toevallig want het was kledingwinkel C&A die de paspoppen wilde schenken voor het project. Dat het thema ‘WE’RE ALL HUMAN’ zo actueel zou worden door de coronacrisis, dat had niemand toen kunnen voorspellen.

“Meer dan 50 poppen zijn beschilderd door 23 kunstenaars. Elk jaar doen er ook enkele bekende Vlamingen mee en dat is dit jaar niet anders. Zo heeft acteur Jenne Decleir ook een pop onder handen genomen. Normaal zou Axel Daeseleire ook een beschilderde maar hij werd zelf zwaar getroffen door het virus. Hij beloofde de veiling in goede banen te zullen leiden”, vertelt Ludo. Want net zoals de voorbije twee jaar zullen de kunstwerken geveild worden. De opbrengst gaat naar drie goede doelen: De Kampenhoeve STER, Armen TeKort en Hand in Hand tegen Reuma.

De poppen zullen verspreid staan in de Antwerpse binnenstad. Omdat de beelden de afgelopen twee jaar al vaker het doelwit zijn geweest van vandalen, werd er beslist de etalagepoppen in een glazen container te zetten. Anderen zullen veilig in de etalage van enkele winkels staan. “Normaal organiseren we ook elk jaar een selfiewedstrijd. Omdat de poppen in containers staan lukt dat niet. Als alternatief hebben we een kleurwedstrijd georganiseerd voor kinderen. Kinderen kunnen zelf een pop inkleuren op papier en de leukste inzending zal omgevormd worden tot een echte pop door een kunstenaar”, gaat Ludo verder.

De veiling staat gepland voor eind september. Tot die tijd zijn de etalagepoppen te bewonderen in de stad.

Meer info vind je op: www.wereallhuman2020.com.