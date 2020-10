Na coronabesmettingen in basisschool Piramide: leerkrachten in quarantaine geven van thuis uit les aan vol klaslokaal David Acke

06 oktober 2020

17u22 0 Antwerpen De Stedelijke Basisschool De Piramide sluit tot en met woensdag de deuren nadat enkele coronabesmettingen werden vastgesteld bij leerkrachten. Donderdag kunnen de kleuters en de leerlingen opnieuw naar school en zullen zij les krijgen van hun leerkracht die via streaming van thuis uit les zal geven. “We hebben dit systeem al eens getest en zowel wij als de leerlingen zijn hier heel tevreden over”, klinkt het bij het Stedelijk Onderwijs.

Kleuter- en basisschool De Piramide heeft preventief haar leerkrachten in quarantaine geplaatst nadat een aantal leerkrachten positief testten op het coronavirus. Dat betekent dat de school noodgedwongen tot en met woensdag de deuren moet sluiten. Voor ouders die geen opvang hebben voor de kinderen voorziet de school wel noodopvang. Dinsdag en woensdag krijgen de leerlingen gewoon online les zoals dat tijdens de lockdown het geval was.

“Maandag werden de eerste positieve gevallen van het coronavirus vastgesteld op de school”, vertelt woordvoerster Sofie De Keyser. “Daar zijn dinsdag nog een aantal gevallen bijgekomen. Het CLB doet in dit geval contactonderzoek om te achterhalen waar de besmettingen zijn opgelopen en zij onderzoeken ook welke risico’s er voor de school zijn. Helaas was het in dit geval heel moeilijk om de oorsprong van de besmettingen te achterhalen en dus werd beslist alle leerkrachten in quarantaine te zetten tot alle resultaten van de testen bekend zijn.”

Kinderen op school, leerkracht thuis

Toch zal de school donderdag gewoon opnieuw de deuren openen en zullen de leerlingen les krijgen in hun vertrouwde klaslokaal. Klein detail: leerkrachten zullen er niet zijn. “Het is een nieuwe manier van lesgeven die we al eens getest hebben en waarvan we heel tevreden zijn”, legt De Keyser uit. “De leerlingen krijgen een opdracht en uitleg van hun leerkracht via een projectie. De leerkracht geeft dus eigenlijk les van thuis terwijl de leerlingen in de klas zitten. Uiteraard zitten zij daar niet alleen. Een medewerker van het Stedelijk Onderwijs en de stad Antwerpen houden een oogje in het zeil.” Het CLB schat de kans erg klein in dat ook leerlingen besmet zouden zijn gezien het feit dat kinderen het virus niet snel doorgeven en gelet op de social distancing van de leerkrachten met de leerlingen. Dat is ook de reden dat zij donderdag al opnieuw naar school mogen komen.

Volgens het Stedelijk Onderwijs heeft deze manier van omgekeerd online lesgeven een positief effect op de leerlingen. “Niet alleen zien zij hun vertrouwde leerkracht en worden ze gerustgesteld dat alles in orde is, ze hoeven niet opnieuw hun vriendjes en vriendinnetjes te missen. Bovendien is de vertrouwde klasomgeving bevorderlijk voor hun leerprestaties.”

Vrijdag zullen alle resultaten van de coronatesten van het lerarenkorps bekend zijn. Wie negatief testte zal maandag gewoon opnieuw voor de klas staan na een week quarantaine.