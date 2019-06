Na commotie op Facebook: “sporters mogen wetsuit dragen in zwembad De Molen.” ADA

04 juni 2019

12u56 2 Antwerpen Sporters die in openluchtzwembad De Molen willen trainen in een wetsuit mogen dat nog steeds doen. Door een miscommunicatie leek het er op dat dat verboden zou worden. “Maar dat klopt niet,” klinkt het.

Op Facebook woedt een hevige discussie over het gebruik van wetsuits in het openluchtzwembad De Molen. Die zouden vanaf 1 juni verboden zijn omdat ze te veel op een boerkini lijken. “Klopt helemaal niet”, zegt ploegleider Karl Jordans van De Molen. “Wetsuits zijn toegelaten voor sporters die bijvoorbeeld komen trainen voor een triatlon. Gewone zwemmers mogen geen wetsuits dragen. Onze redders kunnen trouwens meteen het verschil zien tussen iemand die komt trainen en iemand die voor zijn plezier wat baantjes komt trekken”, verduidelijkt Karl. “Dat wetsuits plots verboden worden voor die sporters is foute informatie.”

Tijdens zomerdagen zijn wetsuits sowieso verboden, ook voor sporters. “Maar dat vormt geen probleem want die mannen en vrouwen komen enkel trainen als hier misschien tien man in het water zit. Tijdens warme zomerdagen zal je hier niemand in een wetsuit zien trainen. Bovendien krijgen zij een aparte baan toegewezen zoals dat ook in overdekte zwembaden gebeurt,” aldus Jordans.

Vanwaar de commotie komt weet Jordans niet. “Het is jammer dat zulke foute informatie verspreid wordt via sociale media,” zucht hij.

Ook voor zwemvijver Boeckenberg geldt hetzelfde reglement rond het gebruik van wetsuits.