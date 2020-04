Na ‘blijf in uw kot’ is er nu ook ‘blijf op uw eigen oever’: extra maatregelen aan Sint-Annatunnel moeten social distancing bevorderen David Acke

17 april 2020

12u42 0 Antwerpen Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) neemt na de drukte van afgelopen weekend in de voetgangers- en fietserstunnel in Antwerpen bijkomende maatregelen om de naleving van de coronarichtlijnen beter te handhaven. De trappen in de Kennedyfietstunnel worden enkelrichting en er komt verhoogd toezicht in het weekend. De lift van de Sint-Annatunnel gaat dan weer dicht in de weekends. Daarnaast roept het agentschap nadrukkelijk op om ook bij mooi weer zoveel mogelijk te ontspannen op eigen oever.

Afgelopen weekend was het een drukte van jewelste in de Kennedyfietskoker en in de Sint-Annatunnel. Het mooie weer lokte veel mensen naar buiten en verleidde hen te voet of met de fiets naar de andere Schelde-oever te trekken. Dat zorgde voor wachtrijen aan en in de Kennedy- en Sint-Annatunnel en maakte het vaak onmogelijk om de levensnoodzakelijke afstand te houden. Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt daarom enkele maatregelen om ervoor te zorgen dat de social distancing moet garanderen.

Kennedytunnel

De Kennedytunnel blijft open en de liften blijven in werking maar de trappen worden enkelrichting tunneluitwaarts. Je kan de trap dus enkel gebruiken als je de tunnel uit wil. Hierdoor treedt de lift op als filter en wordt het aantal gebruikers in de tunnel mondjesmaat toegelaten. Zo wordt vermeden dat gebruikers elkaar op de smalle trappen moeten kruisen. De wachtrijen aan de ingangen van de tunnel worden langer maar er is meer ruimte en sneller toegang tot open lucht. AWV zal de nodige signalisatie voorzien en in de weekends bewakingsagenten op beide oevers plaatsen om op de naleving van de maatregelen toe te zien.

Sint-Annatunnel

De lift van de Sint-Annatunnel op rechteroever wordt op de drukste momenten, met name tijdens de weekends van 10 uur ’s ochtends tot 19 uur ’s avonds, buiten werking gesteld. Deze maatregel komt er vanuit de vaststelling dat het grootste probleem met social distancing zich voordeed in de wachtrijen aan de lift op rechteroever tijdens de weekends met veel vrijetijdsverkeer. Op linkeroever, waar de lift al defect was, stelde dit probleem zich niet. Door het afsluiten van de lift worden wachtrijen vermeden en is een continue doorstroming van gebruikers gegarandeerd. Tijdens weekdagen blijft de situatie behouden zoals die vandaag is.

Daarnaast doen het agentschap een oproep aan iedereen om hen te helpen de tunnel open te houden voor zij die hem het meest nodig hebben, voor zij die wij nu het meest nodig hebben. Gebruik de tunnels dus niet voor niet-essentiële verplaatsingen. ‘Ik vertoef op eigen oever’ moet het motto zijn.

Bovenstaande maatregelen gaan in vanaf zaterdag 18 april.