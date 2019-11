Na anderhalf jaar stilstand opnieuw beweging op werf Gedempte Zuiderdokken ADA

28 november 2019

12u00 0 Antwerpen Een zucht van opluchting moet er door de buurt van de Gedempte Zuiderdokken gegaan zijn wanneer de bewoners en handelaars de kranen opnieuw in beweging zagen gaan. Sinds mei 2018 lagen de werken aan de ondergrondse parking stil nadat buurtbewoners een rechtszaak aanspanden. Parking Steendok moet in het najaar van volgend jaar al klaar zijn.

Nu alle juridische strijdbijlen begraven zijn, kan de aannemer opnieuw van start gaan. Momenteel gaat het om voorbereidende werken voor de bouw van parking Steendok, later volgen dan de rioleringswerken in de Verviersstraat. In het voorjaar van 2020 kan men starten met de eigenlijke bouw van de ondergrondse parking en de heraanleg van de Cockerillkaai en Van der Sweepstraat. In de zomer van volgend jaar moeten de grootste werken achter de rug zijn zodat de aannemer kan starten met de afwerking van de parking. Ook de Namenstraat en Verviersstraat worden dan onder handen genomen. In het najaar moet parking Steendok klaar zijn en start meteen ook de eerste fase voor de aanleg van Park Dok Zuid en de werken aan parking Kooldok.

Nieuwe inrichting Waalsekaai

De Waalsekaai zal in de nieuwe plannen een woonerf worden. Dat betekent dat wagens er maximum 20 kilometer per uur mogen rijden. Op die manier moeten voetgangers en fietsers er alle ruimte krijgen. Via de Namenstraat en de Scheldestraat zal het verkeer de Waalsekaai kunnen inrijden tot aan de Lakenstraat. Via deze lus wil het stadsbestuur autobestuurders ontmoedigen deze route als sluipverkeer te nemen.

Infomarkt

Op vrijdag 6 december 2019 organiseert de stad een infomarkt over de nieuwe plannen en het verloop van de werken in het Zuiderpershuis. Doorlopend tussen 17 en 20 uur. Vanaf 17.30 uur zijn schepen Kennis en schepen De Ridder aanwezig.