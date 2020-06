Myriam Bronzwaar en Erik Goris acteren op 1,5 meter afstand in eerste coronaproof theaterstuk Sander Bral

17 juni 2020

15u32 0 Antwerpen Het Antwerpse Loge10 gaat als één van de eerste theaterproducties aan de slag met een coronaproof theaterstuk. Acteurs Myriam Bronzwaar en Erik Goris staan voor ‘De Actrice’ alleen op de planken en bewaren steeds de nodige afstand. Er is geen pauze, kostuums worden voor en na de voorstellingen gestoomd en rekwisieten ontsmet. “Allemaal maatregelen waar het publiek in de zaal niets van zal merken.”

Sinds kort ligt er een basisprotocol voor theatervoorstellingen in coronatijden op tafel. Bruno Van Heystraeten van het Antwerpse Loge10 Theaterproducties ging er meteen mee aan de slag. “Stilstaan is achteruitgaan”, zegt Van Heystraeten. “We zitten met cast en crew al een tijd thuis en willen niet blijven wachten. We zijn blij met het basisprotocol, maar zetten nu zelf ook stappen om een unieke, coronaproof productie neer te zetten.”

Veiligheidsmaatregelen

In het stappenplan van Loge10 is onder andere opgenomen dat op- en afbouwtijden beperkt worden, rekwisieten ontsmet worden en kostuums gestoomd worden voor en na voorstellingen, acteurs gebruiken hun eigen make-upset en unieke microfoon. Verder zal er geen pauze zijn en zijn er extra maatregelen rond hygiëne en publieksonthaal. Hoe het er in de zalen aan toe zal gaan, is nog onduidelijk aangezien de voorstelling pas in september in première zal gaan, en dus afhankelijk is van de federale veiligheidsmaatregelen.

Julia en Guy

In ‘De Actrice’ neemt een toneeldiva afscheid van haar publiek en carrière vooraleer ze met haar nieuwe minnaar naar het buitenland vertrekt. Wanneer haar ex-man plots in de kleedkamer staat. Op de planken staan Erik Goris en Myriam Bronzwaar, Guy en Julia voor trouwe Thuis-fans. “Blij dat we eindelijk terug in actie kunnen schieten op een het podium”, zegt Bronzwaar. “Onze sector heeft het nog steeds zwaar en veel acteurs zitten thuis zonder inkomen, zonder zich op wanneer de producties terug kunnen starten. Daar komt nu stilletjes aan terug verandering in.”

Alle info hier.