Muzikant Rudy Trouvé krijgt carrièreprijs van district Deurne, dichteres Esohe Weyden de talentprijs Jan Aelberts

13 januari 2020

15u48 0 Antwerpen Rudy Trouvé, Esohe Weyden en James Jones zijn de laureaten van de cultuurprijs van Deurne, ‘Kunst 2019'. De prijzen worden op 2 februari uitgereikt. Gitarist en zanger Trouvé krijgt de carrièrerprijs, dichteres Esohe Weyden staat als beloftevol talent in de spotlights.

Rudy Trouvé richtte voor hij in de jaren ‘90 bij de Belgische rockgroep dEUS speelde Heavenhotel op, een artistieke denktank voor muziek en kunst. Later vormde hij met Daan Stuyven de groep Dead Man Ray. Na een pauze van 16 jaar kwam er in 2019 een reünie en een nieuw album. Ook als beeldend kunstenaar is Trouvé bekend. Zijn atelier ligt in Deurne-Noord. Op 2 februari zal Deurne hem dan ook vieren voor zijn rijke carrière.

Ook jong geweld wordt niet vergeten. Als Beloftevol Talent zal Esohe Weyden op het podium klimmen. De Deurnse spoken word dichteres en presentatrice neemt geen blad voor de mond als ze haar visie op de wereld met het publiek deelt. De jonge Esohe sleepte al enkele prijzen in de wacht en in 2018 werd ze ook finaliste in het Belgisch Kampioenschap Slam Poetry.

Van Dijck en Rubens

Eervolle Blikvanger is dit jaar de Britse fijnschilder James Jones. Hij studeerde enkele jaren in Firenze om zich te verdiepen in de traditionele schilderkunst van de 17de eeuw. Als portretschilder en specialist in oude olie- en verftechnieken, wilde hij dicht bij de Grote Meesters als Van Dijck en Rubens staan. Enkele jaren geleden verruilde hij daarom zijn thuisland voor Antwerpen. James heeft zijn atelier in Kasteel Sterckshof waar hij ook lesgeeft. Hier maakt hij ook zijn eigen verf naar authentieke recepten van Van Dyck en Titiaan.

De uitreiking van de Deurnse Cultuurprijzen gaat door op 2 februari en start om 15 uur in het Cultuurcentrum van Deurne. Na afloop is er een receptie. Wie erbij wilt zijn kan zich inschrijven via ccdeurne@antwerpen.be. Inkom is gratis.