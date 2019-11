Muzikale kroegentocht serveert je jazz, blues en rock op en rond Grote Markt PhT

08 november 2019

11u21 0 Antwerpen De ‘zilveren’ editie is voor 2020, maar laat dat je niet tegenhouden om je zondag 10 november vanaf 21.30 uur aan de 24ste Jazz & Blues Kroegentocht in hartje Antwerpen te wagen. Organisator Kid Van Thienen verzamelde opnieuw een stel uitstekende Belgische artiesten die gratis optreden in tien cafés. Doorzakken mag: na zondag kun je lekker lang uitslapen op Wapenstilstandsdag.

Het wordt misschien moeilijk kiezen voor de muziekfans. Al is de afstand geen excuus alle deelnemende kroegen liggen op en rond de Grote Markt, met als verste punt de Sint-Jansvliet. In Den Engel en Den Bengel staan respectievelijk ‘Bill & The Burners’ en ‘Sweet Lord Animals’ op het podium. Kid’s Rhythm ‘n’ Blues Kaffee schotelt je ‘Joost De Lange Rock/Blues Experience’, Maurice & Dietrich ‘Snow Monkeys’ voor. Verder mag je deze bands verwachten: Roadhouse (café De Kleine Tunnel), Stevie’s Experience (in ‘t Chauffeurke), Memphis Mojo (in Bar Deco), The Thomas Henry Rockestra (café Den Abjaar), Big Dave & Stansoon (Cabron) en Cover Up (Ons Cafee).