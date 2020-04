Muzikaal eerbetoon aan Smos door radiozenders en bevriende deejays Sander Bral

24 april 2020

15u20 0 Antwerpen “We gaan een tribute organiseren.” Dat is het eerste wat opkwam bij vrienden uit de sector na het plots overlijden van deejay Smos (53) woensdagavond. Radiozenders Studio Brussel en FG Xtra zetten vrijdagavond volledig in het teken van Smos en de bevriende DJ Prinz belooft na de lockdown een feest ter ere van Smos.

Het kwam als een schok binnen donderdagochtend. De 53-jarige deejay Smos, Belgisch housepionier en Café d’Anvers-coryfee, liet de avond voordien het leven na hartfalen. De beste manier om Smos te eren, zo klonk het meteen unaniem in het nachtleven, is door muziek te spelen.

Jeroen Delodder zet zijn programma Switch op Studio Brussel vrijdagavond (21.00-23.00 uur) volledig in het teken van Smos. Ook bij de lokale radiozender FG Xtra 107 FM, dat elke dag vanuit Ampere uitzendt om de getroffen dj-wereld te steunen, ligt de focus vanavond van zeven uur tot middernacht volledig op Smos. “Antwerpen heeft één van z’n iconen verloren”, klinkt het bij FG Xtra en Ampere. “Een kleurrijk figuur en allemansvriend is veel te vroeg van ons heen gegaan. We houden een hommage aan Smos door zijn muziek en dj-sets uit te zenden.”

Groot feest

FG Xtra speelde donderdag, nadat het nieuws net was binnengekomen, ook al één van Smos’ klassieke dj-sets. Vriend en deejay Guy-Ohm maakte eerder deze maand al een mixtape met enkel Belgische muziek om de momenteel erg getroffen sector een hart onder de riem te steken. Cultklassieker ‘Sh!t, Goddamn’ van Smos kwam daar al in voor. DJ Prinz, die 27 jaar in Café d’Anvers aan de zijde stond van Smos, stelde donderdag voor een groot feest te organiseren op een manier dat Smos het zou willen. “Ná de lockdown, beloofd.”

Lees alles over muziek in Antwerpen hier.