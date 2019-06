Muziek in de Wijk op Kroonplein: Van Keniaanse hiphop tot balkan-disco Jan Aelberts

13 juni 2019

Het podium van Muziek in de Wijk staat dit jaar op het Kroonplein in Merksem. De Zomer van Antwerpen heeft de affiche bekendgemaakt.

Die affiche belooft opnieuw muziek uit de vier windstreken gecombineerd met straf, lokaal talent. Het district voorziet samen met de vrijwilligers ook in hapjes en drankjes, de jeugddienst zorgt dat ook de jonge garde zich niet verveelt met onder andere een circusworkshop.

De eerste optredens vinden plaats op 4 augustus. Daar trapt jong geweld ‘The Joo Joo Eyeballs’ Muziek in de Wijk af om 14.30 uur. Vanaf 16 uur kan iedereen gratis naar de Caraïben en staat er reggae en ska op het menu. Een week later is het aan Billy & Bloomfish en Bill Sellanga, Blinky Bill voor de vrienden, met zijn Keniaanse hiphop. Muziek in de Wijk sluit af met The Circus Brothers, disco-balkan uit Tsjechië. Een volledig overzicht van de optredens vind je op www.zomerksem.be. Alle optredens zijn volledig gratis.