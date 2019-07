Muziek in de Wijk: al 25 jaar een succesformule van de Zomer van Antwerpen Annelin Marien

De Zomer van Antwerpen heeft tal van leuke activiteiten en voorstellingen, maar er is één project dat al van het begin der Zomer van Antwerpen-tijden meegaat: Muziek in de Wijk! De lokale festivalletjes van Muziek in de Wijk staan al 25 jaar op het programma, net zo lang als de Zomer van Antwerpen zelf bestaat, en zijn zo de oude rot in het vak.

Een hele zomer lang trekt de muzikale karavaan van Muziek in de Wijk langs Antwerpse pleinen, zaterdag was het de beurt aan de inwoners van Berchem. Die vierden feest aan de Zillebekelaan, met een Cubaanse band als act. Zo is Muziek in de Wijk al vanaf het begin van de Zomer van Antwerpen, die nu zijn 25e editie viert, een vaste waarde in juli en augustus.

Sanne de Rooij van Zomer van Antwerpen: “Muziek in de Wijk is het oudste project van de Zomer van Antwerpen, het stond al vanaf de eerste editie in 1994 op het programma. Er zijn pleinen zoals het Stuivenbergplein, waar het dus al 25 jaar elke zomer feest is! Het is een sympathiek project, waarin vrijwilligers van de verschillende buurten de feesten mee organiseren, en zo worden alle buurtbewoners betrokken. De ingrediënten zijn op elk plein anders. Je vindt er vaak drank- en eetkraampjes met exotische gerechten. Soms is er een dansworkshop, circusanimatie voor de allerkleinsten of een afterparty. Dat maakt het zo’n succes: op veel pleinen is Muziek in de Wijk het hoogtepunt van het jaar!”

Want Muziek in de Wijk wordt georganiseerd door lokale organisaties, zoals buurtverenigingen of districten. De Zomer van Antwerpen zelf voorziet het programma, de lokale vereniging kijkt wat werkt op het plein, en vult de avond in. In Berchem organiseerde JC Den Eglantier deze swingende zaterdag aan het vernieuwde plein op de Zillebekelaan. Vanaf 17 uur zette een dj het feest in beweging, er was lekker eten voorzien, en animatie voor de kleintjes. En zo is de 25e editie van Muziek in de Wijk ook weer een succes!