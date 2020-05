Muziek en drank: jazzcafé De Muze brengt het beste van twee werelden samen in webshop Sander Bral

08 mei 2020

12u04 0 Antwerpen “Zonder drank, geen klank.” Met dat motto verbindt de bekendste jazzkroeg van Antwerpen en ver daarbuiten nieuwe muziek van haar huismuzikanten met drankjes van lokale makelij. Via een webshop verkoopt De Muze de pakketten met muziek en drank. “Zelfs in tijden van isolatie weet muziek te verbinden.”

Het bekende jazzcafé De Muze in het historisch stadscentrum van Antwerpen is aan een plan beginnen spinnen toen half april bekend raakte dat concerten organiseren nog lang niet mogelijk zal zijn. “We hebben de La Si Do-Tour opgericht omdat het nu niet mogelijk is om mensen samen te brengen met muziek”, zegt uitbater Joris Vyt. “Met deze tour willen we de sfeer in ons café naar het volk brengen en de muzikanten blootstellen aan een nieuw publiek. We willen de mensen tonen dat je zelfs in uitzonderlijke tijden je met creativiteit en inventiviteit ver kan komen.”

Audiovisueel geheel

De Muze vroeg aan verschillende artiesten zoals Ben Sluijs, Andrew Claes en Elko Blijweert om nieuwe muziek op te nemen, solo of in groep. “Omdat ze niet fysiek samen konden komen, spraken ze af wat te spelen, namen ze hun stukken apart op en voegden alles samen tot een audiovisueel geheel”, gaat Joris verder. “Zelfs in tijden van isolatie weet muziek te verbinden.”

Lokale biertjes

Via de website van De Muze kunnen liefhebbers La Si Do-Tour pakketten bestellen die aan huis geleverd worden. Elk pakket komt in een De Muze-tasje, met een code of link voor digitale toegang tot de muziek, uniek artwork en natuurlijk een bijbehorend lokaal drankje. Zo komt de muziek van Piet Verbist met de Borgerhoutse Blonde Stoot, bij muzikant Arno Goossens hoort Oelegems Titsenbier en dé Antwerpse klassieker bij uitstek, Elixir d’Anvers, komt met Wim De Busser en Loloman.

Bestel je pakket hier. Wie op de website aangeeft niet oud genoeg te zijn om alcohol te drinken, krijgt gratis en voor niets een mopje voorgeschoteld.