Muziek doorbreekt even de eenzaamheid: district brengt serenadeconcerten in woonzorgcentra PhT

09 april 2020

17u26 0 Antwerpen Het district Antwerpen en het Zorgbedrijf Antwerpen wil met een aantal serenadeconcerten in woonzorgcentra en serviceflats het isolement en het leed van de bewoners verzachten. Vrijdagmiddag om 13.30 uur smeert Jenne Decleir de stembanden om vanop de binnenplaats van het Huizeken van Nazareth het beste van zichzelf te geven.

De miniconcerten doen een ronde van de wijken in het district Antwerpen. Woensdag kreeg woonzorgcentrum ’t Zand op Linkeroever de primeur. Naast Jenne Decleir zorgen onder meer nog Sandra Mermans (Faith), John Birdsong (Tutti Fratelli), Veston en Tijs Delbeke vor het muzikale vertier. De artiesten blijven buiten en het publiek bewaart een veilige afstand.

Duwtje

“We horen ook de berichten van oudere mensen die nu nog meer geïsoleerd geraken”, zegt districtsschepen voor Cultuur Femke Meeusen (Groen). “Het is onze plicht om die mensen broodnodige aandacht te schenken. Daarnaast willen we Antwerpse artiesten die door de coronacrisis minder inkomsten hebben, een duwtje in de rug geven.”

De serenadeconcerten gaan door tot de bewoners van de woonzorgcentra opnieuw hun normale sociale contacten kunnen opnemen.