Muurschildering voor jong en oud: SMOK verbindt jeugddienst met woonzorgcentrum PhT

27 juni 2020

15u01 1 Antwerpen Het district Berchem gaat fluks door met streetart. Voor het eerst sinds de lockdown half maart kunnen we van nieuw werk genieten. Graffiti-artiest SMOK liet zijn talent los op een muur van de jeugddienst. Vanop straat zie je het niet: je moet binnen via de Lange Pastoorstraat 28 of woonzorgcentrum Moretus op de Grotesteenweg 185.

Geef toe: prachtig gedaan van SMOK. Hij toont een fictieve vrouw in twee levensfases. “Zo zetten we letterlijk de verbondenheid tussen de jeugddienst en de bewoners van het woonzorgcentrum Moretus in de verf”, zegt districtsschepen Kris Gysels (Open Vld). “Het streetart-werk maakt de leefomgeving van de senioren aangenamer na de zware tijden van de lockdown. Daarom haalden we de planning van dit werk ook naar voor.”

Berchem maakt al langer werk van streetart. “We proberen vijf tot tien creaties per jaar te halen”, besluit Gysels.