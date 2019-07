Muurschildering die herinnert aan inslag V-bom bijna klaar ADA

15 juli 2019

19u27 5 Antwerpen De muurschildering op een gevel in de Meistraat is zo goed als volledig klaar. Ze verwijst naar de inslag van een V-bom in de toenmalige volkswijk in oktober 1944. Dit initiatief kadert in de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Antwerpen.

Op 28 oktober 1944 viel er om 18.20 uur een V2-bom op de Bontemantelstraat in Antwerpen. Het was een van de bloedigste V-bominslagen in de stad, waarbij 71 doden en 81 gewonden vielen. De schade in de dichtbevolkte, smalle straat en de omliggende buurt was enorm. Hele gezinnen waren getroffen. De Bontemantelstraat bestaat vandaag niet meer. De verwoeste wijk maakte later plaats voor het Theaterplein en de Stadsschouwburg.

De stad koos deze symbolische plaats om er een tijdelijk kunstwerk te plaatsen dat de angst en terreur die de V-bommen teweegbrachten in de periode na de Bevrijding weerspiegelt. Het schilderwerk van 14 op 10 meter maakt de materiële schade bij de impact van een dergelijke bom aanschouwelijk. Het wordt tegen eind juli voltooid, en wordt gerealiseerd in samenwerking met Street Art Antwerp en Treepack.

In september 2019 is het 75 jaar geleden dat Antwerpen bevrijd werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. De stad wil de herinnering aan deze oorlog levendig houden, versterken en doorgeven aan de toekomstige generaties. Daarom werd een masterplan met verschillende projecten opgestart. Er vinden heel wat herdenkingsinitiatieven plaats zoals wandelingen, een bijzondere editie van de Bevrijdingsdagen in september en acties zoals dit nieuwe stukje streetart.