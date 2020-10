Museum Plantin-Moretus viert 500ste verjaardag Christoffel Plantin met nieuwe expo ADA

06 oktober 2020

15u18 0 Antwerpen Vanaf 9 oktober blikt de tentoonstelling ‘Een eeuw van verwondering’ terug op de vijfhonderdste verjaardag van Christoffel Plantin.

Vijfhonderd jaar geleden werd Christoffel Plantin geboren. Die andere beroemde Christoffel (Columbus) had dertig jaar eerder de ‘Nieuwe Wereld’ ontdekt. Die wereld was dan wel nieuw voor de ontdekkingsreizigers maar oud voor de volkeren met rijke culturen die er al eeuwen woonden. Die ontdekking tekent het culturele, wetenschappelijke en filosofische klimaat van de zestiende eeuw. En als bewoner van een bewogen 16de eeuw maakte Plantin het mee vanop de eerste rij. Museum Plantin-Moretus blikt met de expo ‘Een eeuw van verwondering’ terug op die bewogen eeuw.

“De Bruggeling Stradanus geeft in twintig snapshots een zicht op de enorme politieke, sociale, economische en religieuze omwenteling die zich aan het voltrekken was en waarvan de sporen nu nog te zien zijn”, vertelt Iris Kockelbergh, directeur van het Museum Plantin-Moretus.

Het waren opwindende tijden. Zowel geografisch als wetenschappelijk werden grenzen verlegd. Die opwinding spreekt ook uit de prentenreeks die de Bruggeling Joannes Stradanus in 1590 in Florence maakte. Met de reeks Nova Reperta oftewel ‘nieuwe ontdekkingen’ blikt hij terug op een eeuw van innovatie. Hij creëert een Wunderkammer op papier, een verzameling curieuze objecten, instrumenten en inzichten waarmee de vermogende burgers van toen hun kennis en interesses konden etaleren en waarin de nieuwigheden niet alleen getoond maar ook becommentarieerd werden.

De afbeeldingen van de Nova Reperta zijn na zoveel tijd nog steeds heel herkenbaar. Die herkenbaarheid is echter verraderlijk. Achter elk object of figuur zit vaak een verborgen betekenis. Iconografische analyse is nodig om te begrijpen wat Stradanus met zijn beeldend verhaal wilde zeggen.

Van 9 oktober 2020 tot en met 10 januari 2021. Meer info over deze expo op www.museumplantinmoretus.be/expo-een-eeuw-van-verwondering