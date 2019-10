Museum DIVA geeft eerste beelden restauratie prentenalbum prijs DIVA conserveert 18de-eeuwse juweelontwerpen ADA

23 oktober 2019

10u08 1 Antwerpen Dit voorjaar werd een oproep gelanceerd om de conservatie van een 18de-eeuws prentenalbum met zeldzame ontwerpen van juwelier L. Vander Cruycen te ondersteunen. Museum DIVA toont een preview van de restauratie waarbij het album volledig uit elkaar gehaald is en schadelijke onderdelen verwijderd worden.

Over L. Vander Cruycen, die in Brussel en Parijs als juwelier en graveur gewerkt heeft, is nauwelijks iets bekend. Met de verwerving van deze prentenreeks en de aan hem toegeschreven ontwerptekeningen, die door de Koning Boudewijnstichting via het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché werden verworven, beschikt DIVA nu over een uitzonderlijk ensemble om de ontwikkeling van de juweelkunst in de 18de eeuw te bestuderen.

Dit najaar wordt de opdracht afgerond door de firma Cordovano vof. DIVA presenteert het gerestaureerde album op 1 december tijdens een lezing door Dr. Wim Nys, hoofd collectie en onderzoek DIVA. In de lezing wordt met de reeksen van de vermeende Genuees Joannes Baptista Grondoni, de edelsmidsgezel Noë Pauwels en de enigmatische Vander Cruycen als leidraad zowel de editie en de rol van de ornamentprenten als de ontwikkeling van de juweelkunst in de Zuidelijke Nederlanden in de 18de eeuw toegelicht.