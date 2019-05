Museum De Reede toont etsen Picasso: “De schilder zoals u hem nog nooit zag.” David Acke

29 mei 2019

15u49 0 Antwerpen Museum De Reede opent begin volgende maand een unieke tentoonstelling met etsen van Pablo Picasso. Het gaat om werk dat hij maakte vlak voor zijn dood en waarin de persoonlijke gevoelens van de kunstenaar getoond worden aan de hand van de figuur Celestina. “We tonen de kunstenaar zoals slechts weinigen hem kennen,” klinkt het.

Wie Pablo Picasso zegt, denkt ongetwijfeld meteen aan grote, abstracte schilderijen. Het werk Guernica kennen de meeste onder ons ook wel. Maar dat de schilder ook een reeks etsen maakten die in de verste verte niet op zijn ‘bekend’ werk lijken, is minder algemeen bekend. Museum De Reede wijdt nu een tentoonstelling aan die etsen. “Om precies te zijn gaat het om zijn laatste grote suite etsen, Suite 347,” vertelt Jasper Joris van het museum.

Voorbijgestreefd

Picasso was 85 jaar en aan het einde van zijn leven toen hij de reeks maakte. De grote naam die hij ooit was in de kunstwereld, was hij op dat niet meer. “Picasso was op dat moment achterhaald, voorbijgestreefd. En dat zie je ook in de etsen,” legt Joris uit. Centraal in de reeks is het literaire figuur Celestina, uit een roman van Fernando de Rojas uit 1499.

“Zij was een bordeelhoudster en ex-prostitué en wordt door Picasso gebruikt als de verpersoonlijking voor zijn klaagzang van het ouder worden. Celestina hield ervan langs de zijlijn toe te kijken, een rol die Picasso op dat punt in zijn leven, gedwongen, moest opnemen,” gaat Joris verder. Door prostaatproblemen was de schilder niet meer die seksueel actieve man die hij voordien zeker is geweest.

New York

De Suite 347 bestaat in totaal uit 66 etsen, waarvan er dus 63 getoond zullen worden. “Drie etsen werden door de galerij verkocht aan een privéverzamelaar maar dat maakt deze reeks daarom niet minder boeiend,” aldus Jasper Joris. Hij ging de etsen zelf ophalen in New York. “De etsen komen uit de John Szoke Gallery die gespecialiseerd is in etsen van Munch en Picasso. Een heel bijzondere ervaring voor mij.” Met dit werk wil Museum De Reede naast de grote namen als Munch ook een twintigste eeuwse kunstenaar betrekken bij de collectie en die in verbrand brengen met etsen.

Hanneke van de Kerkhof zal de tentoonstelling vormgeven. “Ik heb ervoor gekozen de kleine werkjes niet symmetrisch op de muur te hangen. De reeks is heel speels ontstaan en zo willen we die ook tonen aan het publiek. Heel asymmetrisch, alsof ze op de muur gegooid zijn,” zegt de scenograaf. “De benedenruimte zal een donkere kleur krijgen en aan de hand van een gordijn gescheiden worden van de inkom.”

De tentoonstelling ‘La Celestina - Life between the lines’ loopt vanaf 6 juni tot 4 november 2019. Bezoekers krijgen een gratis catalogus mee naar huis.