Musea willen niet langer speelbal zijn van politiek: “beslist politiek straks welke tentoonstelling we moeten organiseren?” David Acke

21 november 2019

12u26 3 Antwerpen Medewerkers van het Fotomuseum (FoMu), het Modemuseum (MoMu) en DIVA trokken in groep richting het kabinet van schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud. Ze zijn bezorgd nu de stad de drie musea wil onderbrengen in een stedelijke groep. Volgens het ACV zou die overname invloed hebben op de contractvoorwaarde van die medewerkers zoals minder maaltijdcheques.

Het Fotomuseum (FoMu), het Modemuseum (MoMu) en diamantmuseum DIVA zijn momenteel verenigd in De Museumstichting, een stichting van openbaar nut die eind 2017 was opgericht precies om ervoor te zorgen dat de musea hun autonomie maximaal zouden behouden nadat ze van de provincie naar de stad Antwerpen zouden overgaan. De contractuele personeelsleden zijn in dienst van De Museumstichting en behielden op die manier hun maandloon, toekomstige baremastijgingen en voordelen uit de socioculturele sector. Maar het nieuwe Antwerpse stadsbestuur wil alle stedelijke musea, inclusief die van De Museumstichting, nu in één stedelijke groep onderbrengen en de stad het contractuele personeel laten overnemen.

Volgens ACV wil de stad een Europese overnamerichtlijn niet toepassen en zou de overname zoals die nu gepland is heel wat veranderen aan de voorwaarden van het personeel. “Sommigen zullen erop vooruitgaan, we gaan daar niet flauw over doen, maar bijvoorbeeld een aantal deeltijdse mensen zouden tot 700 euro per jaar aan maaltijdcheques verliezen”, zegt ACV-secretaris Ine Hermans. “Echt overleg was er bovendien niet geweest, alleen maar twee korte gesprekken zonder de mogelijkheid om een tegenvoorstel te doen.”

Overleg

Donderdagochtend spraken medewerkers van schepen Ait Daoud en een delegatie opnieuw. “Dat gesprek is constructief verlopen. We hebben een aantal bijkomende overgangsmaatregelen voorgesteld die de vakbond nu zal overleggen met haar achterban. Van onze kant moeten die bijkomende maatregelen voorgelegd worden aan het college”, zegt woordvoerder Liesbet Brzyk. “We begrijpen de bezorgdheden van het de museamedewerkers. Op korte tijd is dit voor hen de zoveelste verandering maar we zijn er al stad van overtuigd dat alle musea samenbrengen in één groep de slagkracht in het culturele landschap alleen maar ten goede komt.”

Maar daar heeft het personeel grote vragen bij. Zij vrezen namelijk dat de maatregel het omgekeerde effect zal hebben. “De visie van de stad is te weinig gekend. Wat gaat er gebeuren met de collectie van een museum? Gaat die dan naar de stad? Het kan geen goede zaak zijn dat een politieke beleid zich bijvoorbeeld zal uitspreken over welke tentoonstelling een museum moet houden. Daarom is autonomie net heel belangrijk”, vertelt Hermans.

Hermans is tevreden met het gesprek maar benadrukt dat er nog een lange weg af te leggen is. “Dit gesprek kwam er veel te laat. Het is goed dat de stad bijkomende maatregelen wil nemen maar er blijven nog heel veel zaken onduidelijk. Wij hebben aangestuurd op een nieuw gesprek dus ik hoop snel een uitnodiging te krijgen.” Over de inhoud van de extra maatregelen wilde niemand iets kwijt.