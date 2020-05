Musea openen voorzichtig weer hun deuren: “21 bezoekers geteld, daar zijn we zeker niet ontevreden over” David Acke

18 mei 2020

17u29 2 Antwerpen Het ene museum bereidt zich nog volop voor voor de heropening, het andere verwelkomde vandaag al de eerste bezoekers. Het diamantenmuseum DIVA opende als een van de eerste Antwerpse stedelijke musea opnieuw de deuren en mocht al meteen enkele bezoekers ontvangen. Het Fotomuseum opent - net als vele andere musea - dinsdag pas.

Handgels, mondmaskers, tijdsblokken, een vaste route en een maximum bezoektijd van anderhalf uur. Een museumbezoek ziet er net dat tikkeltje anders uit dan een dikke twee maanden geleden. Maar dat deert de musea niet. Zij zijn vooral heel blij dat ze opnieuw open mogen. Ook voor hen is elke verplichte sluitingsdag er een te veel en dus doet het personeel er alles aan om hun bezoekers veilig te verwelkomen.

Het DIVA op de Suikerui is één van de eerste musea in Antwerpen die opnieuw de deuren opende. Voor heel wat musea is maandag een vaste sluitingsdag waardoor zij deze dag nog gebruikten om de laatste hand te leggen aan de voorbereidingen. Maar dus niet het DIVA. Zij ontvingen maandag al meteen 21 bezoekers. “Daar ben ik zeker niet ontevreden over”, vertelt directeur Eva Olde Monnikhof. “En ook de bezoekers zijn erg tevreden dat ze opnieuw mogen komen. Wel is het nog wat onwennig, zowel voor ons als de bezoekers, maar we zijn ervan overtuigd dat het allemaal snel zal wennen. Mensen zijn ook heel begripvol, ze weten immers dat deze situatie voor niemand aangenaam is en dat we er samen doorheen moeten.”

Net als in het DIVA zullen bezoekers zich dinsdag ook aan enkele afspraken moeten houden in het Fotomuseum. “De regels zijn overal dezelfde. Ook hier zullen mensen zich online moeten aanmelden binnen een tijdslot, zal de museumshop enkel toegankelijk zijn voor mensen met een ticket en het museumcafé zal gesloten blijven”, vertelt Isabelle Willems van het FOMU. Dat zij hun vuurdoop nog moeten beleven zorgt voor een gezonde spanning maar zowel de vrijwilligers als het personeel is klaar om de deuren opnieuw te openen.

Vrijwilliger

Magda Van de Sande (70) was meteen op de afspraak om het DIVA te bezoeken. Ze kent het museum als haar broekzak want vanaf de start is ze er al bij als vrijwilligster. Die rol moet ze door de coronacrisis nu noodgedwongen loslaten. “Ik ben een risicopatiënt en mag dus geen vrijwilligerswerk meer doen”, zucht ze. “”Jammer, heel erg jammer vind ik dat. Ik ben hier zowat elke dag op de afspraak voor een shift. Dan deel ik audiogidsen uit en geef de mensen uitleg hoe ze die moeten gebruiken. Ik heb menselijk contact nodig. Je ontmoet elke dag nieuwe mensen, vaak toeristen waardoor je je talen nog wat kan bijschaven. Ik kan alleen maar hopen dat ik op een dag weer aan de slag kan als vrijwilliger.” Magda wilde deze openingsdag dan ook voor geen goud van de wereld missen. “Ik was heel nieuwsgierig hoe het zou zijn met al die regels”, lacht ze. “Maar vooral, ben ik heel blij om al deze mensen terug te zien.”