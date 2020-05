Musea openen maandag opnieuw de deuren onder strikte veiligheidsmaatregelen: online registreren, een vast parcours en 1 bezoeker per 15 vierkante meter David Acke

13 mei 2020

19u27 6 Antwerpen Nu de Nationale Veiligheidsraad een algemene heropening van de musea heeft mogelijk gemaakt, bereiden de Antwerpse musea zich voor op een geleidelijke heropening. De musea zullen de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Er wordt een maximaal aantal bezoekers toegelaten en iedereen moet vooraf online een ticket kopen om toegang te krijgen in alle veiligheid.

Vanaf 18 mei kunnen bezoekers opnieuw genieten van de vaste collecties en tijdelijke expo’s van Museum Mayer van den Bergh, Middelheimmuseum, Rubenshuis, Letterenhuis, Museum Vleeshuis, MAS, Red Star Line Museum, Museum Plantin-Moretus, Maagdenhuis, DIVA en FOMU. Bovendien worden de expo’s van Stephan Vanfleteren in het FOMU en Cool Japan in het MAS op algemeen verzoek verlengd.

“Veiligheid is hier onze topprioriteit. Onze museumteams hebben zich dan ook met man en macht voorbereid om hun collecties en presentaties op een veilige en toch kwalitatieve manier opnieuw toegankelijk te maken voor individuele bezoekers. Onze inwoners en bezoekers zullen na een lange isolatie opnieuw kunnen genieten van een veilige onderdompeling in de wereld van kunst en cultuur in de Antwerpse musea”, zegt schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud.

Tijdslots

Er zal een maximum aantal bezoekers worden toegelaten. In elk museum is dat maximum 1 bezoeker per 15 vierkante meter. Dit vertaalt zich in een maximaal aantal bezoekers per museum per tijdsblok.Alle bezoekers moeten hun tickets online in voorverkoop kopen via de websites van de musea, ook mensen met kortingpassen. In een eerste fase kunnen er vanaf donderdag 14 mei om 13 uur tickets gekocht worden voor bezoeken tot en met 7 juni. De mogelijkheden voor rondleidingen, groepen, schoolbezoeken en evenementen komen in een latere fase aan bod. Mensen die hulp nodig hebben bij het online boeken kunnen op de website van elk museum een stappenplan terugvinden.

Vast parcours

“De musea controleren de bezoekersstroom ter plaatse door mensen druppelsgewijs binnen te laten en volgens een vast parcours door de presentaties te leiden. Op die manier kunnen de regels van de social distancing gerespecteerd worden. De wandelboulevard en het dak van het MAS, de tuin van Museum Plantin-Moretus en De Loods, de presentatie ‘Veldwerk’ en de toren van het Red Star Line Museum zijn tijdelijk niet vrij toegankelijk, bezoekers hebben ook een online ticket nodig om deze ruimtes te bezoeken”, legt schepen Ait Daoud uit.

Uiteraard volgen de musea nauwgezet de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad over gedrag in openbare ruimtes en passen deze actief toe. Bezoekers krijgen sowieso de kans om voor en na een museumbezoek de handen te ontsmetten. De effectiviteit van deze maatregelen wordt actief opgevolgd per museum. Zij kunnen dagelijks bijgestuurd of aangepast worden indien nodig. Het Middelheimmuseum als kunstpark biedt de bezoekers de mogelijkheid om in openlucht te genieten van talloze kunstwerken. Ook hier worden maatregelen getroffen om het bezoek zo veilig en kwalitatief mogelijk te maken.

Praktisch

Tickets zijn enkel vooraf te koop via de websites van de musea vanaf donderdag 14 mei om 13 uur. In een eerste fase worden tickets verkocht voor bezoeken tot en met 7 juni 2020.