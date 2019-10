Multiculturele happening 'Eén stad!' heeft wereldpremière in petto CVDP

09 oktober 2019

15u01 1 Antwerpen Op 20 oktober brengt A-KOOR de multiculturele en muzikale happening ‘Eén Stad!’ in ’t Werkhuys in Borgerhout.

Het evenement is het hoogtepunt van een maandenlang traject waarin het A-KOOR verschillende culturele gemeenschappen in Antwerpen samenbrengt en verbindt via zang en muziek. Doorheen de dag kunnen bezoekers deelnemen aan een cultuurmarkt en luisteren naar vertellingen en een hapje of drankje nuttigen. Voor de kleinsten is er ook kunstzinnige kinderanimatie.

Joods, Arabisch en westers

Vanaf 11 uur zijn volwassenen en kinderen welkom voor workshops met Joodse en Arabische muziek. Om 14 uur en om 17 uur brengt A-KOOR een concert in samenwerking met de Italiaanse-Israëlische sopraan Keren Or Davidivitch, de kinderkoren Sterling en Sint-Jan en jeugdkoor Rissala, violiste Joëlle Strauss en udspeler Moufadhel Adhoum. Het wordt een afwisselend concert waarin zangers en muzikanten uit de Joodse, Arabische en westerse wereld zich verenigen in muziek. Het hoogtepunt van dit concert is de wereldpremière van de compositie van Wim Henderickx op tekst van de Antwerpse stadsdichter Maud Vanhauwaert.

Om het evenement toegankelijk te maken voor iedereen is de toegang gratis. Voor mensen die achter dit project staan en A-KOOR als organisator willen steunen is er de mogelijkheid om een steunkaart te kopen (richtbedrag 10 euro). Inschrijven kan via de website www.a-koor.be of door te mailen naar kaarten@a-koor.be.